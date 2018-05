La enigmática respuesta de Irene Rosales que delata a Kiko Rivera

Irene Rosales aparece en la portada de Semana con una extensa entrevista en la que aclara algunos puntos dudosos de la supuesta crisis de su marido, Kiko Rivera. El DJ borró la semana pasada todas sus fotos de Instagram y canceló sus actuaciones de aquí al verano por una depresión que, sin embargo, no estaba acompañada de parte médico.

Rosales asegura que el bajó viene por su intensa actividad en el mundo de la noche. Un bajón "mental, psicológico" que en nada tiene que ver con su operación de balón gástrico, que le ha facilitado perder decenas de kilos en un corto periodo de tiempo. Los requerimientos intensos de su vida familiar, ahora que ha llegado su segunda hija Carlota, además de la presión mediática, han provocado que Kiko haya decidido detenerse por un tiempo.

Depresión... pero sin parte médico. Esto Irene lo justifica diciendo que "bueno, él ha ido al médico y demás. Y todavía tiene que seguir hablando con él, porque tiene una depresión, pero no es que vaya a morirse. Por suerte hemos podido cogerlo a tiempo para poder tratarse, y el médico todavía no tiene un diagnóstico cerrado. Un médico no da la baja así como así", se ve obligada a reconocer.

Reconoce también que "no ha habido una causa exacta. Ahora se avecinaba un verano cargado de mucho trabajo. Ha estado malo con fiebre, pero esa no es la causa. El cuerpo necesita descansar y la mente despejarse". También su cuenta de Instagram, de la que borró todas las fotos: "Con el cambio físico le apetece empezar desde cero en las redes sociales. Es un ejercicio de limpieza". Así pues, fuera sus fotos con sobrepeso.

Pero... ¿y qué hay de los supuestos malos hábitos de Kiko? ¿Podrían tener algo que ver en este desequilibrio? "Nada, no es algo que me preocupe, sabiendo la familia lo que hay. Yo en el tema de adicciones no entro. No pasa nada. Que sean libres para hablar, lo llevan haciendo muchos años. Ojalá que quien esté en esta situación salga", dice Irene en una respuesta un tanto ambigua en la que, además, menciona la palabra "adicciones", que no estaba en la pregunta de la revista Semana.

Una contradicción, por tanto, que podría generar problemas legales a Kiko, que ha cancelado bolos y actuaciones ya previstas. "Él jamás jugaría con una enfermedad. Y solo puedo pedir que le deis tiempo, una tregua". Pero, detrás de todo, el hecho de que "si no trabaja, no cobra, pero el dinero no es la primera preocupación".

La solución, en todo caso, pasa por iniciar una rutina física de deporte y ejercicio, "juntos y con un entrenador personal. Hacer actividades en pareja, que nos viene muy bien". En suma, Kiko "no va a estar parado en casa llorando".