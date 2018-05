Bustamante, nueva ilusión y más publicidad

Qué casualidad que David Bustamante haya vuelto a encontrar el amor en su peor momento mediático y personal: no hay día que no leamos informaciones sobre sus problemas económicos y veamos fotos de su ex, Paula Echevarría, rendida a los encantos de su nuevo novio futbolista. Sin embargo, el cantante, que además de por sus dotes artísticas, se hizo famoso hace una década en Operación Triunfo por su facilidad para la lágrima, ya no llora: vemos en Hola una exclusiva en la que conocemos a "su nueva ilusión".

Se trata de una joven de ojos rasgados que responde al nombre de Yana Olina, y que, además de su pareja sentimental, va a ser su pareja de baile en Bailando con las estrellas, el programa que estrena en breve. Yana, con la que Bustamante pasea abrazado, con las manos entrelazadas y a la que presta su chaqueta porque refresca, es de origen ruso, tiene treinta años, y en la actualidad es bicampeona de España en la categoría absoluta en diez bailes, semifinalista de Europa y del Mundo, entrenadora titulada, juez nacional y y directora de competiciones.

Hola, portavoz oficioso del cantante desde que éste eligió a esta revista para hacer una entrevista exclusiva, aclara también que el artista está vendiendo su casa en Cantabria "pero no por problemas económicos, sino porque se ha cambiado de residencia". Mientras, en Lecturas leemos que ha vuelto a la tele "acuciado por las deudas".

La depresión de Kiko, nueva munición para las exclusivas

Los Pantoja ya tienen tema para las próximas semanas con el anuncio de la depresión -todavía no confirmada por los especialistas- de Kiko Rivera. Lejos de vivir la dolencia en la intimidad, su mujer, Irene Rosales, ha concedido una entrevista exclusiva a Semana en la que explica qué tiene su marido. Mentira, no explica nada, seguimos con vaguedades y eufemismos: "Tiene algo serio, no inventado". Pero no aclara qué.

Irene replica a los allegados de Kiko que han tratado de explicar en diferentes medios que "necesitaba parar para ponerse fuerte, descansar", que lleva "muchos años trabajando" o que "estaba incómodo con su trabajo". Pero no se moja con el diagnóstico: "Bueno, él ha ido al médico y demás. Y este todavía tiene que seguir hablando con él porque tiene una depresión, pero no es que vaya a morirse… todavía no tiene un diagnóstico cerrado". Y que "para nada le ha sentado mal la banda gástrica".

También avanza su plan de curación: "de momento vamos a hacer ejercicio juntos con un entrenador personal y actividades en pareja… tampoco va a estar parado llorando". Y explica el motivo de su "apagón digital" (ha borrado todas sus fotos en las redes sociales): "Con el cambio físico, le apetece empezar de cero".

Nuevos problemas judiciales para Raquel Mosquera

Según Diez Minutos, la peluquera se enfrenta a una demanda de Ángela Beck, su socia en un negocio de extensiones de pestañas. Le reclama 23.000 euros. El juicio se celebrará el próximo 21 de mayo y Raquel no podrá venir porque se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes. Pero asegura la revista que la peluquera ya sabía lo que se le venía encima.

Laura Matamoros, hijo y exclusiva bajo el brazo

Jamás los Matamoros han estado tan de capa caída. La salida del líder del clan, Kiko, de Telecinco, ha provocado la ausencia total de interés por esta familia.

Lecturas sin embargo ha decidido pagar la exclusiva del nacimiento de Matías, el primer hijo de Laura Matamoros. Lo más destacable de la entrevista es cómo se contradice ella misma: "Matías ha traído la paz a la familia" y "Hemos hecho todo lo posible para que mis padres no se encontraran en el hospital" son los dos titulares más relevantes.

Cóctel de noticias

Las manos entrelazadas que confirman la relación entre Victoria Federica y Gonzalo Caballero. Hasta ahora habíamos supuesto el noviazgo viendo sus caras y sus textos en Instagram ("Eres mi talismán", llegó a escribir él). Pero hoy Diez Minutos publica una foto en la que los dos entrelazan sus manos, ella en el tendido y el torero sobre el albero.

Carambolas de la vida: leemos en Hola que Chelsy Davy, la exnovia del príncipe Enrique de Inglaterra, sale ahora con James Marshall, el mejor amigo de Meghan Markle. Pura endogamia.