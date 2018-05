La cantante Edurne ha compartido en redes sociales una decisión profesional un tanto radical: la madrileña ha roto relaciones con Alaia Productions, empresa de su representante durante los últimos cuatro años, Óscar Tarruella.

Lo cierto es que la decisión de Edurne -y su manera de hacerlo público- ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales, pese a que la cantante se ha mostrado de lo más diplomática y no ha dado cuenta de las posibles razones de este distanciamiento.

Os comunico que a partir de hoy, la oficina de management Alaia Productions y yo dejamos de trabajar juntos. Quiero agradecer a Oscar Tarruella y al equipo estos 4 años de trabajo y dedicación. A partir de ahora podéis contactar conmigo a través de info@edurnity.com

"Os comunico que a partir de hoy, la oficina de management Alaia Productions y yo dejamos de trabajar juntos. Quiero agradecer a Óscar Tarruella y al equipo estos 4 años de trabajo y dedicación. A partir de ahora podéis contactar conmigo a través de info@edurnity.com Gracias!!", escribió Edurne.

Se da la circunstancia de que Tarruella es el marido de otra figura representativa de los escenarios españoles, la también cantante Mónica Naranjo. Y él mismo ha escrito una respuesta para Edurne igual de educada, pero contundente, en el mismo medio, dejando ver que sus diferencias vienen de atrás: "Gracias Edurne. Cuando en marzo tomé la decisión de no renovar, sabía que estaba tomando la decisión correcta, tanto para mí como para ti. Te deseo muchos éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional".

Pero ojo, que hay todavía un tercer actor en el (posible) drama entre bambalinas. El personaje ideado por los Javis para la serie homónima, la representante de famosos Paquita Salas que interpreta Brays Efe, ha "tirado la caña" en Twitter a Edurne, exactamente igual que lo haría con cualquier otro famoso en su programa de televisión.

Edurne, guapa, una separación así siempre duele pero en estos casos, como con tu vestido de Eurovisión: te quitas uno y te pones otro. Y cuando digo "otro", digo PS. Anda, escríbeme tú que yo me lío: paquit@psmanagement.com (la A es la @). Besetes a David, un grande del basket. https://t.co/OLznbmq32U — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 9 de mayo de 2018



"Edurne, guapa, una separación así siempre duele pero en estos casos, como con tu vestido de Eurovisión: te quitas uno y te pones otro. Y cuando digo "otro", digo PS. Anda, escríbeme tú que yo me lío: paquit@psmanagement.com (la A es la @). Besetes a David, un grande del basket", escribió Paquita... refiriéndose a David De Gea como un jugador de baloncesto y no de fútbol. Ella, además, no se ha cortado a la hora de seguir la corriente a la broma: