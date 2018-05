Complicado estado de salud del hijo de Ana Obregón tras un mes ingresado

Esta unas semanas, la revista Diez Minutos llevó en su portada unas fotografías de Ana Obregón y Alessandro Lequio junto a su hijo Álex. Según la publicación, los padres estaban muy preocupados por la salud del joven y mostraban unas fotografías en las que se les veía entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico en Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer. En la revista aseguraron que la estancia de la familia en Nueva York podría alargarse un mes debido a este tema, aunque no se ha confirmado la dolencia que sufre.

Finalmente, parece que los peores presagios se cumplieron y el joven Álex continúa ingresado en el centro a pesar de haber asegurado días después "que no hay de que preocuparse". Esta semana, tras saber que continúa la preocupación por su estado de salud, Álex volvió a romper su silencio en la revista Jaleos: "No voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio", comentó desde el centro.

Se ha especulado mucho sobre lo que podría estar ocurriendo aunque no hay nada claro. Una de las pocas que han hablado sobre el tema fue Antonia Dell´Atte que tras conocer la noticia dijo a la prensa: "Yo sé que ha pasado algo, porque se ha publicado. Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex, no se encuentra bien".

Aún no se sabe cuando se producirá el regreso a España de la familia. De momento el joven puede presumir del apoyo que está recibiendo por parte de su padres y de su pareja Francisca González.