David Bustamante evita confirmar su romance: "Estoy cansado de este circo" "Me he propuesto no saber nada de lo que se diga o publique sobre mí", dice un agotado Bustamante.

Yana y David | Instagram Según Corazón TVE, David Bustamante "quiere estar tranquilo, disfrutar del tiempo con su hija y dejar de afirmar, confirmar o desmentir" su vida privada. Unas declaraciones que llegan poco antes del estreno de Bailando con las estrellas, el talent-show de La 1 donde forma pareja de baile con Yana Onila, una atractiva y joven bailarina rusa de 30 años que se habría convertido en su nuevo amor. "Estoy cansado de este circo, me he propuesto no saber nada de lo que se diga o publique sobre mí", dice el cantante cántabro, tras meses y meses de tiras y aflojas en su divorcio de Paula Echevarría. Un tema que ha ocupado decenas de titulares –incluyendo la polémica aparición de Ares Teixidó– y que sin duda ha terminado por agotar al intérprete. Bustamante ha perdido diez kilos, pero ha recuperado la sonrisa. No ha confirmado su affaire con la rusa, pero las acarameladas fotografías que ¡Hola! publicó en vísperas de la presentación del programa hablaban por sí solas. Compartir

