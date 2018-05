Javier Calvo, agredido tras la final de Eurovisión

Alfred y Amaia no fueron los únicos que recibieron un duro golpe el sábado tras quedar en 23ª posición en la final de Eurovisión. Su amigo y profesor en la academia de Operación Triunfo, Javier Calvo, recibió uno, literalmente. El actor y director contó en Twitter que tras la gala sufrió una agresión: "Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares".

Aunque no explicó el motivo por el que le pegaron, sí que explicó en una series de tuits su "eurodrama", como el mismo lo llama. "Es que, lo que me jode, es que soy el típico al que le pasa. Me voy a Lisboa un día y acabo con un 'picasso' en la cara. No se me puede sacar de casa".

Fueron los usuarios de la red social quienes le sacaron más datos. "Que si me dicen algo no me callo, me puse macarra y me dio un derechazo que no lo vi venir. Y ya sangre en la nariz y se acabó la noche. Estoy bien. Con el labio de la veneno pero bien. (...) La calle estaba muy fuerte, mucha gente, mucho lío. Todos habíamos tomado unas copas. Él me dijo, yo le dije, y sobre Javi de bruces tres cruces", escribió. También publicó una foto en su Instagram de cómo se le quedó la cara tras el puñetazo: nariz hinchada y ojo morado.