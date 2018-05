María Jesús Ruiz y Julio Ruz desatan su pasión en 'Supervivientes'

El pasado domingo se vivió en Supevivientes una de las visitas más esperadas de la edición: Julio Ruz puso rumbo a Honduras para reencontrarse con su amada María Jesús Ruiz, ajena a los rumores de infidelidad por parte del empresario.

El encuentro entre ambos no fue fácil de primeras. La dirección del programa impuso una dura prueba a su concursante en la que tenía que comer algunos platos desagradables para conseguir las llaves que abrían la jaula en la que estaba encerrado su novio. Cuantas más llaves consiguiera, más posibilidades tenía de abrir la fila de candados, así que la exmiss España, reticente en un primer momento, empezó a comer saltamontes, grillos e incluso larvas mezcladas con un donut. Lo que hace el amor.

A pesar del esfuerzo, no consiguió abrir los cuatro candados, pero la dirección fue benévola y decidió premiar su esfuerzo dejándola encontrase con Ruz y dándole una hamburguesa. El encuentro en Cayo Paloma recordó al que ya vivieron Rosa Benito y Amador Mohedano. María Jesús estaba muy entregada y no paraba de besar y abrazar a su novio. "¡Ay, que te amo! Me hace mucha ilusión casarme contigo. Ya, hasta el final. No queda nada". Sin parar de besarle, la modelo se puso muy cariñosa. "¡Dame un buen beso, que te tengo ganas! ¡Quiero otro hijo!".

Mientras se comía su premio y a su novio, María Jesús le pidió a Julio que se quitara la camisa para comerse la hamburguesa encima de él. "Es mi sueño érotico", dijo mientras le restregaba el ketchup por el cuello. Entre besos y revolcones en la arena, el empresario aceptó pasar la noche en Honduras junto a su amor.

Rumores de infidelidad

Mientras la pareja disfruta de su tiempo regalado en playas paradisíacas, los problemas crecen en España. Y es que el programa Socialité entrevisto a Miriam Pulido, una presunta amante del empresario, que sostiene que mantuvo supuestos encuentros continuados, "incluso con María Jesús Ruiz embarazada".

Pulido reconoce que no está enamorada de él y habla por supuestas amenazadas del empresario. "Hace un tiempo me hizo una entrevista vuestro compañero Juan Antonio León, que no salió. Pero a raíz de eso, Julio me envió un WhatsApp amenazándome con contar cosas de mí, como un juicio que tengo y ese tipo de cosas, si yo hablaba", le confesó a María Patiño. "Él no me prometió nada, le gusta jugar con las parejas. A mí me decía que me quería, pero estaba con María Jesús por otras cosas, me daba a entender que era por el tema del famoseo", explicó. ¿Cómo le sentarán estas palabras a la concursante cuando llegue a España?