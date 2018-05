Cesc Fàbregas y Daniella Semaan se han casado. O así lo han confirmado ellos en sus respectivos perfiles de Instagram con una bonita dedicatoria para todos seguidores.

Corría el mes de diciembre cuando el exjugador del Fútbol Club Barcelona y actual jugador del Chelsea, de 31 años, le pedía matrimonio a la libanesa de 42 años, tras tres hijos en común y seis años de relación.

Fábregas anunciaba su compromiso con una foto en Instagram con el epígrafe: "En lo bueno y en lo malo" y en la que aparecía la mano de Fàbregas junto a la de Semaan, que lucía un espectacular anillo de compromiso. De lo más cariñosa ella le respondía: "Sí al hombre de mi corazón. Te quiero tanto"...

La boda de Fàbregas | Instagram

La novia irradiaba una felicidad extrema y para este día tan especial ha elegido un modelo de la diseñadora Rosa Clará donde sus hijos Lía, Capri y Leonardo han ocupado un lugar especial, y como no las hijos de que Daniella aportaba a este matrimonio fruto de una relación anterior, María y Joseph. María es una preciosa joven de 18 años que ha vivido junto a su madre un día inolvidable para todos que aparece en la fotografía. Una familia numerosa que no han dudado en mostrar a todo el mundo en su red de instagram.

"Just married to the woman of my dreams @daniellasemaan ???????? Thank you @pamelamansourmehanna & @rosa_clara & @parazarme & @bassamfattouh for making this day so perfect" escribía entre corazones y copas de champán el jugador catalán, agradeciendo a todos los que han contribuido en este día tan especial para la pareja.

La novia, a la par que él, también ha querido subir una foto de su ceremonia en la que alababa al guapo de su marido al que adora y daba también las gracias a todos los que han estado detrás del feliz enlace: "Just married to this handsome man that I adore ?? thank you @pamelamansourmehanna For making all so magical and thank you @bassamfattouhFor making me look Nice on this beautiful day and thank you @parazarme And mostly @rosa_clara For this gorgeous dress".

La pareja no se ha separado desde que se conocieran en una fiesta cuando él a sus 25 años regresaba al Barça. Y esta boda viene a sellar el amor que se profesan.