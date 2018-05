Meghan Markle, "destrozada": su padre no acudirá a la boda

La idílica boda entre el príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle se vio empañada este martes ante la posible ausencia del padre de la novia, que habría decidido ausentarse el próximo 19 de mayo para no "avergonzar" a su hija y a la familia real, tras un escándalo desatado por unas fotografías. Según reveló el portal estadounidense TMZ, especializado en noticias de famosos, Thomas Markle no acompañará a su hija al altar de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, tal y como anunció hace días el palacio de Kensington.

Esta decisión habría venido motivada por la revelación que hizo el pasado fin de semana el diario británico The Mail on Sunday sobre que Thomas Markle pactó unas fotografías con un paparazzi por las que cobró 100.000 libras (113.630 euros). En las instantáneas se puede ver al padre de la futura esposa del príncipe Harry probándose el traje que iba a llevar a la boda y mirando imágenes e información en Internet de su hija y su prometido. Según afirmó hoy la hermana de Meghan, Samantha Markle, fue ella la que programó que su padre se hiciera esas fotografías para tratar de mejorar su imagen. "Los medios estaban siendo injustos con él dando una mala imagen así que le sugerí que se hiciera fotos positivas para su beneficio y el de la familia real", contó hoy en el programa Good Morning Britain de la cadena británica ITV.

Samantha, de 53 años y que comparte progenitor con Meghan –aunque no mantiene relación con ella–, insistió en que Markle no se hizo esas fotos por dinero, sino que fue siguiendo su recomendación. Algo que confirmó Thomas Markle a TMZ, al tiempo que añadió que ha llegado a recibir ofertas de grandes sumas de dinero por conceder entrevistas y siempre las ha declinado.

Además, la hermana aseguró que su padre sufrió un infarto hace seis días y que sus problemas de salud y la presión de los medios que está sintiendo de cara al enlace también habrían motivado su ausencia. El palacio de Kensington, que no ha confirmado que Thomas Markle no acudirá a la boda, se limitó hoy a pedir "comprensión" y "respeto". "Este es un momento profundamente personal para la señorita Markle en los días previos a la boda", señaló anoche un portavoz de la residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos. "Ella y el príncipe Harry –añadió– piden otra vez que la comprensión y el respeto sean extendidos al señor Markle en esta situación tan difícil", sin aportar más detalles sobre los problemas que afronta el padre.

Los medios británicos coincidieron hoy en asegurar que Meghan está "destrozada" e intentando convencer a su padre para que no falte el día de su boda. De no conseguirlo, la persona que se baraja para sustituir a Thomas Markle en el camino al altar será su exmujer y madre de la novia, Doria Ragland, de la que se separó cuando su hija tenía seis años. La del progenitor de la exestrella de la serie de televisión Suits sin duda sería la ausencia más sonada el próximo sábado en el castillo de Windsor, donde se celebrará el enlace, si bien no será la única de entre los familiares de la novia.

The Mail on Sunday afirmó que ninguno de sus tíos por parte de padre han recibido una invitación para la boda, ni tampoco sus hermanos, Samantha y Thomas Markle Jr. Éste último llegó a escribir una carta al príncipe Harry advirtiéndolede que no se casara con su hermana, a la que acusó de avergonzarse de su familia estadounidense y de haber olvidado sus raíces.

Tampoco han sido invitados la exmujer de Thomas Markle Jr, Tracy Dooley, ni sus hijos y sobrinos de Meghan, Tyler y Thomas, aunque los tres llegaron hoy a Londres, según publicaron medios británicos.