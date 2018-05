Cristina Pedroche, un año más, ha sido elegida para amadrinar las sandalias de la firma Ipanema de cara al verano que ya tenemos en ciernes. No puede estar más feliz junto al gran cocinero, David Muñoz, su marido, y reconoció que viven el uno para el otro. "Pasamos mucho tiempo juntos y los enfados no nos duran nada; reconozco que desde que estoy con David me alimento mucho mejor que antes y mucho más sano.Yo no tengo ni idea de cocinar, y tengo la suerte de estar casada con el mejor cocinero del mundo", comentó.

El matrimonio, según confesó Cristina, de momento no tiene ninguna prisa en aumentar la familia. "Tengo 29 años, ya tendremos tiempo más adelante tanto David como yo, no tenemos tiempo para ello. Yo estoy en un momento muy bueno profesional, no sé lo que me durará, en cambio la situación de mi marido es diferente, a él nunca le va a faltar el trabajo porque -repito- es el mejor cocinero del mundo, y siempre lo va a tener. Yo soy muy previsora desde pequeña, me gusta tener mi colchoncito, vengo de una familia humilde, y sé lo mucho que cuesta ganar dinero. He visto trabajar a mis padres y a mis abuelos, y eso te hace ser hormiguita", declaró.

Pedroche y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Hace años a Cristina la relacionaron con el futbolista Miguel Torres, en la actualidad novio de la actriz Paula Echevarría. "No hubo nada entre nosotros, yo en aquel entonces tenía tan solo 21 años. Coincidimos un par de veces juntos y nos hicieron una foto, ahí se quedó el tema. Lo que sí quiero decir es que me encanta que esté con Paula, porque le tengo una gran admiración. No es cierto que yo haya avisado a Paula para decirle que es un mujeriego y que tenga mucho cuidado. Hay una web que dice muchas mentiras, sobre todo de Sara Carbonero, Pilar Rubio, entre otras, mujeres relacionadas con futbolistas, no hay que hacer ni caso. Es más, personalmente me llevo muy bien con Paula, les veo muy felices, y me alegro muchísimo por los dos"