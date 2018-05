Eugenia Martínez de Irujo acaba de presentar su nueva colección para la firma Tous diseñada por ella misma e inspirada en elefantes. "En esta ocasión, este animal ha sido mi talismán. He hecho pendientes, pulseras y colgantes y deseo que a todo el que lo lleve le dé suerte, y se lo deseo a todas las personas a las que quiero, como mis hermanos, hija, amigos y demás". La próxima colección, que saldrá en octubre, ya la tengo hecha, más bien dibujado, pero todavía no voy a desvelar nada", aseguró.

La duquesa de Montoro está más feliz que nunca y lo dice abiertamente. "Siempre he pensado que soy una persona que ha nacido con estrella, por eso llevo este tatuaje. Hasta en los malos momentos lo he pensado, será porque soy una persona muy positiva".

Desde que conoció Narcís Rebollo, presidente de la discográfica Universal, a la aristócrata le ha cambiado la vida y no puede ser más feliz. "He sido siempre muy afortunada en el amor. La boda en Las Vegas fue maravillosa, a mí no me hace falta hacer papeles porque me importan un pito. El anillo lo comparamos allí y no me hace falta que sea de brillantes, sabéis que ese tipo de cosas no me gustan. Yo me considero una mujer casada y señora de Rebollo. Lo único que tengo que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos y hacer los papeles", explicó.

Carlos P. Gimeno y Eugenia Martínez de Irujo

Cuando habla de su marido, la cara se le ilumina, y al preguntarle cómo es, lo tiene muy claro: "Narcís es el hombre de mi vida". "Cuando dije que me había casado, ninguno de mi familia se lo creía, hasta que lo vieron en la prensa. Cuando lo leyeron mis hermanos fue cuando se lo empezaron a creer. A todos les pareció muy bien y se han caído fenomenal. Llevarse mal con Narcis es imposible. Mi hija Tana está encantada, ahora está preparando la Selectividad y quiere estudiar Administración de Empresas y Relaciones Internacionales. Está feliz, y tengo que daros las gracias porque está muy tranquila con el tema de los medios, que a mí me preocupaba al cumplir la mayoría de edad", confesó.