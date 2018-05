La desagradable sorpresa que Chabelita tiene preparada a Alberto Isla

Isa Pantoja rompió su silencio este miércoles rodeada por Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández desde la cama de un hotel horas antes de que Alberto Isla regrese a España después de su paso por Supervivientes. La Feria de Jerez ha devuelto a Isa Pantoja al centro de la polémica por una posible deslealtad hacia Alberto Isla mientras él estaba siendo expulsado del reality. La hija de Isabel Pantoja comenzó su surrealista entrevista comentando que no entiende por qué se burlan de ella a diario en Sálvame, motivo por el que llamó a Kiko Hernández para quedar con él y contarle su versión de los hechos sobre la supuesta infidelidad.

Según Chabelita, conoció a Tony, el chico con el que se le relaciona, el miércoles aunque se había dicho que le había conocido el jueves. "Estaba con Sema y unas amigas en una caseta de la Feria de Jerez a la que también se unieron 4 amigos. Las amigas de Sema se fueron y éste también porque no se encontraba bien. Yo me quedé con estos 4 chicos. Al vaciarse la caseta me encontré con Tony, al que no conocía pero que parecía ser un chico normal, simpático. Nos fuimos a otra caseta porque aún era pronto para acabar la fiesta", comenzó narrando.

En el camino, Tony la defendió de una chica que increpó a Isa y más tarde la acompañó hasta el taxi, dando por finalizada su noche de juerga sin ningún acercamiento. Al día siguiente, la hija de Pantoja había quedado para ir a la Feria con un amigo de La Línea que abandonó la fiesta antes de tiempo llevándose su bolso con toda la documentación, llaves, dinero, menos el móvil. Chabelita se quedó sola con Tony sin sus amigos y sin forma posible de regresar a casa. El joven le dijo a Isa que podían pasar la noche en un hotel: "Cogimos una suite para poder dormir uno en la cama y otro en el sofá. Al día siguiente me desperté y me marché. Mi conciencia está tranquila, no sé si Alberto me creerá".

Según desveló Kiko Hernández, Tony está ahora mismo negociando para contar su versión de los hechos que difiere de lo que cuenta Isa: "Me da igual lo que él cuente porque estoy contando lo que es. Si él quisiera hablar podría haber hablado antes y yo podría hacerme la loca y contarle esto a Alberto y si se lo cree, bien".

Durante un momento de la entrevista, aseguró que tiene mucho de lo que hablar con Alberto Isla y dejó caer que su relación podría romperse este mismo jueves. Aún así, acudirá a recibir a Alberto al plató de Supervivientes donde les pondrán los vídeos de la supuesta infidelidad. Además, concluyó diciendo que una vez que aclare las "cosas que ha descubierto sobre Alberto", dirá públicamente si siguen juntos o por el contrario, cada uno toma su propio camino.