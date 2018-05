La familia de Meghan Markle llega a Londres dispuesta a arruinar su boda

Se acerca el día para que se celebre el enlace del año. El príncipe Harry y Meghan Markle se darán este sábado el sí quiero y la pareja está inmersa en los últimos preparativos. Aunque todo debería ser alegría para la pareja, la familia de la novia no está dispuesta a dejar que disfrute de su día. Y es que a la ausencia de su padre que debido a sus problemas de salud no podrá acudir al enlace, y a la carta de su hermanastro Thomas Jr donde animaba a Harry a no casarse con su hermana, ahora se suma Tracy, la exmujer de Thomas Jr, y sus hijos Tyler y Thomas. Todos ellos han viajado a Londres para ejercer de comentaristas del enlace en el programa Good Morning Britain. Desde ahí podrán analizar (y criticar) todo lo que acontezca durante la ceremonia. Parece que la familia paterna de la prometida del príncipe Harry se seguirá aprovechando de la repercusión mediática de la boda real para sacar beneficio propio.

De momento Markle no se ha pronunciado al respecto. Los que sí que lo han hecho han sido los portavoces del Palacio de Kensington, residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos, que afirmaron que tanto el príncipe Harry como la propia Meghan piden comprensión y respeto para ellos y para Thomas, el padre de la actriz, "en esta difícil situación".

Aún así, Meghan estará acompañada de su madre, Doria, con la que mantiene una buena relación y está siendo mucho más discreta que el resto de la familia. La futura suegra de Harry se ha ganado el cariño de la familia y un sitio en la boda, pues es la única de los Markle que está ayudando a la novia con los preparativos.