Alberto Isla enfurece contra Chabelita en directo: "¿Me has sido infiel?"

Complicado regreso de Alberto Isla tras convertirse en el quinto expulsado de Supervivientes 2018. Para su entrada al plató, el programa tenía preparados una serie de vídeos sobre lo que había pasado durante su ausencia en torno a Chabelita, que fue al plató para recibirlo. Unas imágenes en las que el superviviente descubrió las informaciones sobre una supuesta infidelidad de su pareja que terminaron haciendo que explotase contra ella: "¿Y ahora qué hago? ¿Qué digo? Esto es muy desagradable", se preguntó antes de encararse con ella.

"A mí no me hace gracia nada que tenga que ver con infidelidades porque yo siempre respeto a mi pareja, al 100%, y espero que mi pareja haga lo mismo. Si yo hubiese estado en ese momento no creo que Isabel bailara así con ese chico", comenzó diciendo. "Me quedo loco. Tu duermes en la habitación de una persona que no conoces. Isabel, mírame a la cara. Mírame a los ojos. ¿Me has sido infiel? No hace falta que me enseñes nada, las imágenes hablan por sí solas. Estas imágenes parecen suficientes, no voy a hablar más. Este circo es vergonzoso", continuó Alberto visiblemente enfadado mientras Chabelita le emplazaba a tener la conversación fuera de cámaras.

El presentador intentó mediar entre ellos asegurando que todo podría tratarse de "una trampa". "Pues no haber caído. Es de vergüenza que yo esté en un programa de televisión diciendo que estoy enamorado y que llegue a España y me encuentre con todo esto. Es vergonzoso. Lo mínimo que me merezco es que me respeten", contestó el concursante. Chabelita por su parte, entendió la reacción del padre de su hijo: "Cuando llegué de Honduras y vi cosas también dije cosas y pensé cosas. Y ahora me arrepiento. No soy persona de esconderme, y reconozco mis errores, pero si estoy aquí es por algo. No estoy intranquila. Lo que tenga que hablar contigo lo hablaré fuera. Entiendo que no sienta bien ver estas cosas al venir de la isla, pero ya hablaremos fuera. Estoy aquí porque quería verle, y sé que él a mi también. He venido aquí porque tengo dos cojones y quería darte explicaciones. Vengo a dar la cara. No voy a tener aquí ninguna disputa, si quieres hablar lo hacemos fuera. Si no quieres, te lo respetaré".

El programa también tenía reservadas unas imágenes en las que Gabi, concursante de Mujeres hombres y viceversa, aseguraba tener mensajes de Alberto criticando a Isa Pantoja, algo que Isla desmintió y amenazó con tomar medidas legales: "Prefiero no entrar a hablar de esta persona porque voy a demandarla y tendrá que demostrar ante un juez que esos mensajes son reales". Finalmente, Alberto se acercó a Chabelita para darle un beso y zanjar el tema: "Es muy desagradable llegar aquí a España, tener la ilusión de casarme, y ahora resulta que va a una feria y pasan muchas cosas. Es muy desagradable. Pensaba que todo estaba igual o mejor que cuando me fui, y ahora resulta que soy el payasito del circo con todo el mundo riéndose. Pero lo mejor es que hablemos y dejemos todo claro. Quiero terminar con esta conversación, no con ella"