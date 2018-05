Si por algo ha destacado Pedro Ruiz en sus 45 años de profesión es por no tener pelos en la lengua. El artista acudió a los tradicionales almuerzos organizados por la peña periodística El Cuarto Poder en el madrileño restaurante Casa Lucio. En El Confidencial, que así es como se llama su último espectáculo, Pedro se desintoxica de la política. "No quiero permitir que los políticos me roben la vida. Tan solo cuento anécdotas que me han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Meterse con la izquierda tiene mucho más mérito que si lo haces con la derecha, porque los primeros ni olvidan ni perdonan. Las dos son trinconas, la izquierda es sectaria y la derecha gilipollas". Así comenzó la conversación.

Respecto a Televisión Española, se despachó a gusto, aunque está convencido que a pesar de todo regresará con el tiempo. "El día que a televisión Española vaya la UCO, para hacer una revisión de los contratos, lo de Jordi Pujol parecerá una propina de un limpiabotas. En Televisión Española, el que no reparte con alguien, no trabaja. Lo mismo pasa en todas las televisiones públicas del país. Ese es el motivo de mi ausencia, y esto lo digo delante del presidente de la televisión, de Mariano Rajoy, y de E.T., si bajara. Hace 5 años que no salgo en Televisión Española, me llaman compañeros y siempre he dicho que, mientras no me dejen trabajar allí, no iré a ninguna entrevista para hacer el paripé. En los últimos 14 años he presentado más de 30 proyectos, y siempre me han dicho que no. ¿Por qué? Pues porque no iré de la mano adecuada. Telepizza es la única televisión que se sabe dónde va la pasta".

Pedro Ruiz y el periodista Carlos P. Gimeno | Elio Valderrama

Siempre haciendo alarde de su gran sentido del humor, Pedro contó que ahora hay menos libertad que hace décadas. "Todo el mundo puede decir lo que quiera, pero a todos le cobran lo que dicen. Y no sirve para nada. Con Franco sabíamos todos que pisar el área era penalti, mientras que en estos momentos, es penalti en todo el campo. Y no estoy ponderando al dictador, porque fui el primero en utilizar la libertad de expresión con ese señor vivo. Si no perteneces a un grupo de presión, o de comunicación, eres un top manta. Pero la manta, por lo menos, es mía. En mi vida hay dos personas que me ayudaron en su momento, uno es Federico Jiménez Losantos, y el otro Luís Herrero".

De su vida personal, contó que no tiene pareja. "Llevo 5 años solo, y me encuentro tranquilo, pero confieso que me cansa la soledad. Pero es el camino que he elegido, aunque reconozco que me gustaría". Confiesa haber tenido 5 verdaderos amores en su vida. "Rompí con todas, porque en cuanto me proponen tener hijos, salgo corriendo. No quiero poner más vidas en manos de estos locos. La humanidad es un fracaso, y no me pone generar otro Pedrito. No me importaría salir con una mujer que tuviera hijos, siempre que haya una limpieza, y un aseo en la separación de los ambientes. Me considero un pesimista y vitalista, que no para de hacer cosas".