El comunicado de Meghan Markle que confirma lo evidente

A pocas horas para su enlace con el príncipe Harry, Meghan Markle ha lanzado un comunicado donde explica el motivo por el que su padre no acudirá a su boda. A través de Kensington Palace, la actriz ha explicado que su progenitor no estará en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor porque "necesita centrarse en su salud" después de sufrir un ataque al corazón que le llevó a pasar por el quirófano.

"Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que puedan darle el espacio que necesita para centrarse en su salud. Me gustaría agradecer a todo el mundo que nos ha brindado generosos mensajes de apoyo. Por favor, sepan lo mucho que Harry y yo deseamos compartir nuestro día especial con todos ustedes el sábado", reza el escueto texto.

Esta aclaración llega días después de que saltase la noticia en la que se confirmaba que Thomas Markle no estaría en la ceremonia. Según adelantó el medio estadounidense TMZ, el padre de Meghan habría decidido no acudir tras todo el revuelo que generó las informaciones que apuntaban a que había tratado de pactar unas fotografías con un paparazzi.

Ahora, la propia Meghan ha querido salir al paso de las informaciones publicadas asegurando que ella "siempre querrá lo mejor para su padre" y que ahora es el momento de que se centre en su salud. Una decisión que deja la puerta abierta a la cuestión sobre quién acompañará a la prometida al altar.