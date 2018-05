Begoña Villacís desmiente en Twitter que se case con el príncipe Harry

La portavoz de Ciudadanos en Madrid Begoña Villacís ha sido protagonista involuntaria debido a la celebración del enlace entre el príncipe Harry y Megan Markle debido al innegable parecido físico que comparten. Durante la mañana del sábado ha respondido a través de las redes sociales a aquellos que bromeaban con la idea de que era ella que contraía matrimonio con el príncipe británico.

"No distingo a Meghan Markle de Begoña Villacís", comentaba el periodista Rafa Cabeleira en Twitter. "Tras el fichaje de Manuel Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona, Ciudadanos ficha a Meghan Markle para el Ayuntamiento de Madrid. Si Inés Arrimadas ya era la doble de Alicia Vikander, Begoña Villacís se supera con su parecido", comentaba otro usuario.

La propia aludida ha bromeado con el tema publicando un tuit donde desmentía que ella fuese la novia: "Pues no, este sábado no me caso, este sábado caso. Y no, no es Windsor, pero es Aluche. Felicidades Jorge y Felix, se os quiere".