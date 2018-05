Lara Dibildos ha vuelto a los escenarios para protagonizar una comedia titulada El contador del amor. El cartel lo completan César Lucendo, que también lo dirige, y Jorge Lucas. "Estoy encantada, me gusta mucho hacer comedia, además consiguió el premio Moliere, a la mejor comedia francesa. Escuchar las risas del público en el patio de butacas es maravilloso, y te ayuda", confesó. "Es una pena que solo podamos estar los martes, pero menos es nada. En Madrid las cosas están cada vez más difíciles, ha cambiado mucho todo. Estaremos todo el mes de mayo y en junio también, y después saldremos por provincias. De momento ya tenemos Andalucía y esperamos no parar en todo el verano", añadió la actriz. "Es un gusto trabaja con gente tan profesional, nos llevamos muy bien y eso se transmite. Jorge es muy duro como director pero se aprende mucho de él, es maravilloso".

La actriz está totalmente volcada en el trabajo y de amores está muy tranquila. "No tengo nada, ni siquiera una ilusión. En cambio, lo que sí tengo es tranquilidad, me viene muy bien el trabajo. Este personaje que estoy interpretando, el de Diana, es muy fuerte y complicado. La gente se piensa que hacer comedia es muy sencillo, y no es verdad, todo lo contrario, es muy difícil hacer reír. Yo por mi apellido, me lo tomo todo como un reto personal, y es muy bueno en este momento no tener novio, así estoy más centrada en lo que hago".

De su matrimonio con Fran Murcia nació un hijo que se llama como el padre, y también se dedica al baloncesto. "Es más alto que su padre, mide 2, 6 metros, tiene 19 años, y está estudiando en Búfalo (Estados Unidos) con una beca que le paga el equipo en el que juega". Al preguntarle por el padre de su hijo, confesó que la relación no es mala, pero sí cada vez más distanciada. "Fran ya es mayor de edad, y todo lo que tengo que hablar, ya lo hago directamente con él, no con su padre", explicó.

Con Álvaro Muñoz Escassi, con el que tuvo otro hijo, su relación no puede ser mejor. "Álvaro no es mi ex, es otro miembro más de mi familia. Tenemos un hijo en común que ya tiene 11 años. Nos llevamos muy bien y espero que mi hijo con el tiempo sepa valorarlo".

Al preguntarle por su madre, Laura Valenzuela, dijo que estaba muy bien, pero que no fue al estreno porque se pone muy nerviosa y no quiere que le suba la tensión. "Uno de estos martes vendrá a verme, está muy bien, tiene un pacto con el diablo", comentó entre risas.