Las bolsas de regalo de la boda real, a la venta en eBay: esto es lo que contienen

La boda de el príncipe Harry y Meghan Markle, celebrada en el Castillo de Windsor el pasado sábado 19,ha sido uno de los acontecimientos más seguidos este año alrededor del mundo. Durante toda la mañana vimos desfilar a miembros de la Casa Real británica, mezclados con celebridades del mundo del entretenimiento y el deporte y con otros 1.200 invitados "no-VIP". Estos últimos, invitados como representación de la sociedad inglesa, recibieron una bolsa de regalos como recuerdo de la especial ocasión.

Sin embargo, donde algunos vieron un bonito gesto de la monarquía, otros lo tomaron como una oportunidad única de sacar beneficio. La bolsa contiene una moneda de chocolate gigante, una lata de galletas de mantequilla, una botella de agua del castillo de Windsor para sobrellevar el caluroso día, un imán para la nevera, un vale para un 20% de descuento en la tienda del castillo y un programa de bodas. En la web eBay ya han aparecido anuncios para vender las bolsas.

El precio por bolsa en el citado portal no baja de las 500 libras, llegando algunas a alcanzar más de 1.000 libras. "Un trozo de historia y recuerdos reales entregados para celebrar un día muy especial. Vendo mi bolsa para invitados con "golden ticket" a la boda Real del Príncipe Harry y Meghan del sábado 19 de mayo de 2018", reza uno de los anuncios. El precio no para de subir y son muchos los que quieren hacerse con este recuerdo a pesar de no contener objetos de especial valor.