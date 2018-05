Mario Vargas Llosa ha vuelto a reunirse con su familia, y con su exmujer Patricia Llosa, con motivo de la graduación de su nieta Ariadna. El escritor ha viajado hasta Boston para ser partícipe de un momento muy especial para toda la familia, ya que la joven ha terminado sus estudios en el Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Suffolk.

Morgana Vargas Llosa, hija del escritor, ha compartido numerosas fotografías de este feliz momento donde se puede ver a la pareja de Isabel Preysler completamente integrado en la familia aunque manteniendo las distancias con la que sigue siendo su mujer, Patricia Llosa. Juntos pero no revueltos. Lo cierto es que, por su nieta, los dos han posado unidos, algo que Ariadna habrá agradecido mucho. En la parte central de la imagen se puede ver a Gonzalo Vargas Llosa, hijo del escritor y ex pareja de Genoveva Casanova, con su exmujer Josefina Said, orgullosos por la graduación de su hija.

Mario Vargas Llosa, en familia | Instagram

No es la primera vez que Mario Vargas Llosa recorre cientos de kilómetros para acudir a la graduación de una nieta. Hace dos años el escritor viajó hasta Nueva York para acudir a la graduación de Josefina, hermana mayor de Ariadna. Actualmente la joven se encuentra realizando sus prácticas en la Organización de las Naciones Unidas, algo que sin duda le será muy útil para su futuro profesional.

Desde que Mario Vargas Llosa se separara de su mujer tras 50 años de matrimonio para iniciar una relación con Isabel Preysler, la vida de la familia del escritor ha cambiado mucho. La nueva pareja está viviendo una etapa muy buena marcada por la estupenda relación del escritor con Tamara Falcó.

Con esta fotografía la familia Vargas Llosa intenta zanjar todo tipo de polémicas respecto a la mala relación entre ellos. A pesar de ello, Morgana se ha posicionado desde el principio de parte de su madre que no ha dudado en posar de lo más sonriente con su nieta y sus hijos en numerosas fotografías.