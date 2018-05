La noche del domingo dio para mucho en Supervivientes. La tensión subió hasta tal punto que Alberto Isla casi se enzarzó en una pelea física con Alejandro Albalá, convertido ahora en la peor pesadilla de Chabelita y su marido.

Bien es cierto que la crisis venía de atrás, con supuestos rumores de infidelidad de Chabelita mientras su recién estrenado marido estaba en Honduras. Y ahí estaba su anterior marido, Alejandro, para meter el dedo en el ojo a ambos.

La chulería de Albalá y frases como "sabes perfectamente que te ha sido infiel, pero es tu chollo" molestaron sobremanera a Alberto. Además, desveló que Chabelita ya le fue infiel a él con éste, como para subrayar que la actitud habitual de la hija de Isabel Pantoja es esa, engañar a sus maridos. Alberto, pese a reconocerse dolido con los rumores, asegura que todavía confía en su esposa y sus explicaciones.

Ocurre esto con Alberto Isla y el expulsado del plató es Alejandro Albalá. Ajam, #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/nT04wm1t78 — M (@casasola89) 20 de mayo de 2018



La furia de Alberto Isla asustó a todos los presentes. El recién expulsado de Supervivientes se levantó y se encaró con Alejandro Albalá, mientras todos los presentes se esforzaban en separarlos. La tensión llegó hasta tal punto que Sandra Barneda tuvo que expulsar del plató a un cínico Alejandro para que la cosa no llegara a mayores. "Confiaba en ti, Alejandro. Has provocado y eso no se puede hacer", dijo la presentadora.

"Eres un provocador y un sirvergüenza", gritaba Alberto Isla ante todos los presentes. Luego pidió disculpas, pero el daño estaba hecho: "Pido perdón por el rato desagradable, pero este señor me ha provocado. Me he levantado a hablar cara a cara con él, sin mover las manos de mi sitio".