Anthony Hopkins hace pública la mayor tragedia de su vida

El actor Anthony Hopkins, que hace poco cumplió los 80 años, desveló que lleva más de veinte sin saber nada de su hija Abigail en una entrevista que concedió esta semana a la emisora Radio Times. Tal es su desunión, que ni siquiera sabe su lugar de residencia o si es abuelo o no.

Así lo ha declarado esta semana el protagonista de El silencio de los corderos, al que no le importa en absoluto la ruptura familiar con su hija Abigail Harrison, actriz y directora de teatro que decidió quitarse el apellido de su padre para romper cualquier vínculo con él. "La gente rompe. Las familias rompen y, ya sabes, tienes que seguir con tu vida. La gente hace elecciones. No me importa que sea en una u otra dirección. Tenemos una relación fría. La vida es fría", declaró en la entrevista.

El actor se separó de Petronella Barker, madre de Abigain, cuando ésta solo tenía cuatro años. Aunque la pareja se reconcilió en los años 90, finalmente volvieron a romper lo que hizo que terminase alejándose también de su hija. "A los hijos no les gustan sus padres, no tienen que quererse entre ellos", concluyó diciendo el actor.