Anabel Pantoja descubre que 'Caballito de Mar' y su padre han sido fotografiados juntos

Hacía mucho tiempo que no teníamos noticias de José Isaac, más conocido como Caballito de mar, el ex novio de Falete que se autosecuestró, que más tarde fue desahuciado junto a su madre de la casa familiar y que probó suerte en el mundo del cine para adultos. Este lunes volvió a ser noticia en Sálvame tras ser fotografiado empujando la silla de ruedas de Bernardo Pantoja, padre de Anabel, por las calles de Sevilla.

Desde el comienzo del programa, Kiko Hernández avisó que alguien de la familia Pantoja se había paseado junto a Cabellito de mar: "Esto es para preocuparse. Caballito ha pasado por épocas muy chungas y no me gustaría que estuviera cerca de un ser querido mío. Hay fotos de Caballito con un miembro de la familia Pantoja", aseguró, mientras Anabel, que se encontraba en plató, abría los ojos sorprendida. "No me preocupa. Depende de lo que estén haciendo", comentó.

Me manda una amiga mía fotos desde Sevilla y me preocupó bastante. Caballito de mar con tu padre. Al parecer son íntimos amigos", desveló a la sobrina de Isabel Pantoja, a lo que ella, sin dar demasiada credibilidad a su compañero, intentó restar importancia: "Es que mi padre habla por los codos y saluda a todo el mundo". "Fíjate hasta que punto son íntimos amigos, que va ayudando a tu padre a desplazarse con su silla de ruedas", continuó Kiko. "Si se toma algo con él, que tiene demano? Mientras no le haga daño a mi padre, que sea feliz con quien tenga al lado. Pero no me lo creo", contestó Anabel.

"¡Arriba las fotos!", dijo entonces Kiko. Segundo después, el programa mostró las imágenes en las que aparecían ambos en Sevilla. "El verdadero problema es que Caballito de mar sea el desahogo de Bernardo...es la soledad que eso transmite. Le está contando absolutamente todo: de Chabelita, de Kiko Rivera, de su hija….igual Caballito lo está grabando todo y luego tenemos audios de tu padre contándolo todo", advirtió. Anabel miró al director del programa sin saber muy bien qué decir, pero finalmente prefirió no entrar en más polémicas: "Espero que eso no ocurra".