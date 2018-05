Lo que Chelo opina de Paz Padilla cuando cree que no le están grabando

Chelo García Cortés acudió este martes a su puesto de trabajo en Sálvame disfrazada de Pinocho por el 72 aniversario del estreno de la película de Disney. Aunque parecía que iba a ser una tarde amable para la periodista, tuvo que enfrentarse a varios frentes tras ser cazada hablando mal de sus compañeras Miriam Saavedra y más tarde, en directo, de Paz Padilla.

La primera pillada a Chelo fue a través de una llamada al programa que hizo la propia periodista para pedir a la dirección que Míriam Saavedra, la exnovia de Carlos Lozano y nueva colaboradora y reportera del show de Telecinco, no le acompañara en las grabaciones de su sección Diario Ché. Durante dos semanas, la peruana trabajó mano a mano con Chelo, a la que parece que no le gusta compartir protagonismo con su compañera.

Más tarde, durante un acalorado debate con sus compañeros, Chelo comenzó a llorar mientras Paz Padilla se reía de su reacción y de la nariz de Pinocho con la que le habían disfrazado. Tras el incidente, desde casa se pudo escuchar como Chelo llamó "imbécil" a la presentadora después de afirmar que ella llora "porque le da gana". Enseguida, las redes sociales destacaron el insulto a Paz, que no tardó en recriminárselo: "Perdonadme un momento. Solo quiero decirte una cosa: estoy haciendo mi trabajo. Yo en ningún momento he bromeado con tu nariz ni con nada y si me tiene que insultar, espero que lo hagas detrás de cámara. En Twitter lo han visto y aquí se ha oído".

Chelo aseguró que no recordaba haber dicho el improperio. "¿No te acuerdas? Me parece muy fuerte", dijo Paz. "Si te hubiera insultado Gema que está a mi lado, me hubiera escuchado", contestó Chelo. Inmediatamente después el programa mostró las imágenes en las que se podían leer los labios de la periodista pronunciando la palabra "imbécil". "Ahora lo veo y te pido disculpas. En ese momento estaba que ya no podía más. Lo he dicho, pero sin sonido", confesó, poniendo fin a la guerra con Paz con la que acabó fundiéndose en un abrazo.