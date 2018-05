Desvelan la identidad del novio del Maestro Joao

Después de dos meses de Supervivientes, el Maestro Joao recibió la visita de un familiar. Lo que prometía ser un momento feliz, terminó en drama porque no se trataba de quien él esperaba. Joao abrazó a su sobrina, pero el domingo los espectadores descubrieron que el vidente esperaba la visita de su "novio". Después de esta revelación, la curiosidad por saber de quién se trata no ha parado de crecer.

Fue en la tarde del miércoles cuando Chiqui, exconcursante de Gran Hermano, desveló algunos detalles que el propio aludido amplió y desmintió después durante una llamada telefónica a Sálvame. Al parecer, su novio se llama Luis Miguel, le llaman 'El niño' y tiene 24 años. Se conocieron hace seis años a través de una página de contactos, cuando 'Luismi' tenía 18 años y ya llevan cuatro juntos. Aunque Chiqui aseguró que está con Joao por su dinero, él lo negó tajantemente. Ahora está en paro y buscando empleo después de un trabajo como repartidor, pero no quiere aprovecharse de él.

"Joao es bastante romántico, todo lo da, es un hombre bastante especial", explicó el joven, que llamó al programa para aclara su situación sentimental. "Nunca me he considerado su novio, sino su amigo. No tenemos una relación de pareja, nos vemos de vez en cuando, damos un paseo... Nos vemos una vez por semana", explicó. Luis Miguel no voló a Honduras porque quiere seguir siendo una persona anónima y mantenerse al margen.

"Sabía su edad pero no a qué se dedicaba, me gustan los hombres maduros. Un día quedamos y a partir de ahí empezamos a mensajearnos. Al principio me echaba para atrás la diferencia de edad, pero me gustó su forma de ser, es un hombre muy generoso y siempre intenta complacerte". La versión de la familia del maestro es muy diferente y le acusan de aprovecharse de él. "Nunca le he pedido nada, a mí me ha invitado siempre", se defendió.