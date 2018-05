Paula Vázquez sale al rescate de Irene Montero y Pablo Iglesias

Paula Vázquez ha expresado en Twitter su respaldo a Pablo Iglesias e Irene Montero en la consulta que se está celebrando por la compra de su chalet de 600.000 euros en Galapagar. La presentadora, que ya había manifestado anteriormente sus simpatías por Podemos, se ha alineado con los defensores del líder del partido morado y ha anunciado que votará "sí" a su continuidad como secretario general. Lo hace, dice, porque tiene "sentido común".

Los partidarios de Iglesias están movilizados en Twitter para intentar que la consulta no sea un fracaso. Iglesias, que había anunciado que se iría si no obtenía el respaldo de los militantes, ha añadido este miércoles que también dejaría el cargo si no lograba un apoyo suficiente, es decir, si la participación, como se teme, era demasiado baja. Aunque ha evitado hablar de cifras.

Vázquez ha tuiteado con uno de los hashtags creados por los podemitas -"yovotosíporque" para animar a la participación.