Ágatha Ruíz de la Prada siempre está organizando cosas, viajando sin parar, y no tiene horas para el trabajo. En su tienda del Barrio de Salamanca de Madrid organizó una copa para presentar a Alejandro Dron, un amigo suyo pintor al que conoció en Nueva York y que expuso en su tienda.

Ágatha está visiblemente más delgada, aunque ella misma reconoce que come y bebe como siempre. A la diseñadora, desde que se separó de Pedro J. Ramírez, no se le conoce ningún nuevo amor, pero las especulaciones se han disparado cuando han salido a la luz unas fotos con el empresario Luis Miguel Rodríguez, poseedor de un imperio de reciclaje de coches, y que saltó a la fama a raíz de mantener una relación con Carmen Martínez-Bordiú.

Al preguntarle cómo se sentía después de lo ocurrido, con la naturalidad de siempre dijo en exclusiva a Chic que estaba muy bien. "Le he conocido hace una semana, imagínate la intimidad que tengo. Salgo a cenar con un señor el lunes, el martes, a un grupo de amigos, entre los ellos, Federico Jiménez Losantos, les envié unas fotos de la revista Vanity Fair, y unas de mis amigas me responde preguntándome que sí estoy saliendo con Luismi, y pensé ¡¡Qué barbaridad!! Yo fui a su casa, porque allí celebró su cumpleaños la abogada Teresa Bueyes, que es íntima amiga suya. Después me fui a Lisboa 3 días, cenamos juntos y tomamos una copa, y no había ni Blas, solo vimos a Manolo Hidalgo, y de repente fotos, imagínate que no hay intimidad alguna". Así de claro me lo explicó.

Carlos Pérez Gimeno y Ágatha | Archivo

A lo largo de la conversación, me comentó que sentía un poco de miedo, pero que por otra parte es una mujer soltera y que puede hacer lo que le dé la gana. "Qué más me da, es amigo mío y punto". Cuando le pregunté que opinaba de su nuevo amigo, con una gran sonrisa… comentó: "Es simpatiquísimo, y hay una cosa de él que me entusiasma: es uno de los mayores recicladores del mundo. Ya sabes que si yo no hubiera sido diseñadora, hubiese sido recicladora. Me encanta el haber conocido a un señor, que recicle tantísimo. Es un imperio lo que tiene. Me hace mucha ilusión tener un nuevo amigo en Parla".

Agatha me dejó claro lo que al día de hoy hay entre ellos, y mantiene que sigue abierta a lo que le pueda venir.