Vicky Martín- Berrocal acaba de presentar su primera colección de joyas para novias para la firma Agatha París. La sevillana está encantada de haber hecho realidad uno de los muchos proyectos que tiene. "Ha sido un año de mucho trabajo, yo hubiera diseñado más, pero la firma me dijeron que con 20 piezas era suficiente, al menos por el momento. La colección está compuesta por 16 pendientes, 2 sortijas y otros 2 pulseras. Son de plata y circonitas, y el precio es muy asequible, desde 70 hasta 200 euros".

Para la sevillana, el traje de novia es el más importante en la vida de la mujer. "Si me volviera a casar, lo haría de blanco, velo, cola y todo lo que sea. La verdad es que lo estoy deseando y el traje lo tengo. Me encantaría casarme este año, tengo una ilusión, y lo único que pudo decir es que mi cuerpo encaja perfectamente, no es un juego, es una ilusión correspondida. Quiero pasar el altar". Así de directa fue, pero no quiso desvelar el nombre de nadie.

Lo mismo ocurrió cuando le pregunté por la fotografía que había colgado en una red social junto a Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo. "No voy a hablar de ello, lo que sí puedo decirte es que nos conocemos, pero no hay amistad. Sí es cierto que el traje que lleva en la foto es mío". Al preguntarle si le diseñaría una joya para su boda o el traje de novia, confesó que lo haría encantada porque es a lo que se dedica. Está fascinada con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle: "Ha sido la exquisitez, elegancia, seguridad, belleza más pura, mujer más mujer. Ha dado una lección de todo, desde el vestido, maquillaje, absolutamente todo. La imagen de ella bajando del coche sola, agarrándose el vestido y subiendo las escaleras, fue para mí una pura emoción".