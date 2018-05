La Toya Jackson confiesa lo que atormentaba a Michael antes de su muerte

La Toya Jackson visitó por primera vez el plató de El Hormiguero para presentar el exitoso musical en el que rinde homenaje a la figura de su hermano, el desaparecido Michael Jackson. La hermana del rey del pop recordó junto a Pablo Motos los nueve años de su fallecimiento y compartió algunas de las anécdotas más divertidas que vivió junto a él.

También rememoró con total naturalidad la noche en la que murió Michael: "Es el momento donde sientes más impotencia porque no puedes hacer nada. Estás perdida. Deseas que vuelva pero sabes que no puedes y te sientes totalmente desvalido. Me quede en shock", confesó a Motos. "Mi padre me dijo: 'vives a 3 minutos de la casa de Michael, ve a verle' y mientras iba con mi coche al hospital hablé con mi madre por teléfono y se puso a gritar: '¡Ha muerto!'. Casi sufro un accidente".

Tampoco dudó en hablar sobre los rumores que aseguraban que la familia podría estar detrás de su fallecimiento: "Lo que ocurre es que cuando estás en una situación como esa y escuchas lo que dice la gente que estaba alrededor de él comienzas a pensarlo", contestó. "Él me decía que le iban a matar", desveló sorprendiendo a todos. "Intentaba calmarle diciéndole: 'Eres Michael Jackson, nadie te va a matar'y él me decía: 'La Toya, tengo miedo por mi vida'. Era muy difícil de creer pero ahora sí lo sé". Aun así, la hermana del cantante reconoció: "Cuando ha muerto intentas tomar un poco de perspectiva y eso es lo que estamos haciendo. Yo querría pensar y me gustaría pensar que nadie quería hacer eso".