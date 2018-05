María Teresa Campos, enfadada tras su mayor humillación pública

Terelu Campos ha presentado su primera colección de joyas arropada por todos los suyos. La colaboradora de Sálvame recibió el calor de su madre María Teresa Campos y de su hermana Carmen Borrego en un evento único donde tampoco faltaron grandes amigos.

Contenta con esta nueva incursión en el mundo del diseño, Terelu no dudó en explicar cómo había vivido el supuesto fracaso del disco de su madre y Bigote Arrocet (o, al menos, de una de sus firmas de discos). Y es que María Teresa Campos tuvo que hacer frente a un acto promocional en el que el público no apareció: "Yo no me quiero meter en esto porque además tengo un grandísimo desconocimiento. Yo lo único que digo es que ha habido un error de alguien que ha citado a unas personas en un sitio y se les ha olvidado promocionarlo. Yo me acuerdo que con el libro mínimo teníamos que estar 10 días avisando que íbamos a hacerlo. Claro, tú no puedes pretender que dos personas se sienten ahí sin informar, ahí ha habido un error".

Contundente también con el tema, la propia María Teresa Campos quiso responder ante las cámaras al problema que tuvieron con esta firma de discos. Preguntada por lo que ocurrió exactamente en esa supuesta firma de discos, María Teresa responde con otra pregunta: "Quiero haceros yo una pregunta a vosotros, ¿tú irías alguna vez a algo que nadie te ha dicho que va a pasar?".

Que no se presentase nadie a la firma de discos que tuvo lugar en un centro comercial del Madrid es, por tanto, culpa de los responsables de promoción. "Por lo menos ponlo en megafonía tres días antes, unos carteles... Hay que tener en cuenta que un disco hoy en día no es como antes, que la gente se los baja. Que se los bajen, a nosotros con que lo oigan nos vale".

María Teresa, que no obstante se muestra muy contenta con el resultado del disco, abunda en la cuestión y demuestra su descontento por el cúmulo de cosas que salieron mal ese día: "Yo, en primer lugar, también creo que hay centros más apropiados como es por ejemplo el de Sol, donde yo siempre he firmado los discos y la gente entra. Pero mira, es impensable que tú vayas a un sitio con dos personas mediáticas como somos y no haya nadie. Pero preferiría que cuanto menos mejor, te dejo con la pregunta otra vez ¿tú irías a algo que nadie te ha dicho que va a ocurrir?".