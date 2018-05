Luis Miguel, su madre desaparecida y las orgías que montaba el padre

Hace año y pico el horizonte artístico y personal del cantante Luis Miguel era bastante oscuro, se temía además por su vida y venía a ser el ocaso de un ídolo en toda Hispanoamérica por culpa de sus excesos. Pero parece que aprendió la lección, moderó sus vicios, proyectando una serie televisiva sobre su vida y una gira por distintos países, incluyendo España, donde que recordemos cantó por última vez en 2012. Acerca de la serie, producida por Netflix, la todopoderosa multinacional, ya ha emitido media docena de capítulos en la noche de los domingos. En ninguno de ellos aparece el propio protagonista, que lo interpreta un joven actor mexicano. A decir de quienes conocen pasajes de la vida de Luismi, la serie mezcla realidad y ficción novelesca. En cuanto a su gira, hasta la fecha le está siendo favorable aunque se haya deslizado un comentario que ustedes mismos pueden calificar a su gusto: resulta que en una de sus últimas naciones, la que realizó en la ciudad estadounidense de San Diego el pasado 8 de mayo, quienes ocupaban las primeras filas, advirtieron que el cantante no podía controlar una inesperada erección, como así ratificaron después personas pertenecientes a su círculo privado. Incómodo momento que el intérprete trató disimular tapándose con las manos sus partes pudendas. ¿Culpa de algún medicamente, de un recuerdo romántico mientras se entregaba apasionadamente a la canción? Algo que puede tomarse si se quiere a broma, porque su "show" no está calificado como erótico.

Hasta el momento, ignorando si ampliará su gira española, el 1 y 2 de julio Luis Miguel actuará en el Palacio de los Deportes de Madrid; el 5 en la Cartuja sevillana; 7 en La Condomina de Murcia; 8, Palau San Jordi, de Barcelona; 11 en el festival marbellí Starlite; el 13 en Cap Roig, Gerona y el último Marina Sur, en Valencia. Cien millones de discos ha vendido hasta el momento, el último de los cuáles lo estrenó en noviembre en México y que presentará dentro de un mes en su gira por nuestro país. Se titula "México por siempre", acompañándole un mariachi.

Alrededor de Luis Miguel siempre han circulado historias que no son corrientes en otros ídolos de la canción. Hace unas semanas quien fuera en México subdirector de la casa que editó su primer disco, Miguel Reyes, realizó unas sorprendentes declaraciones. Por un lado vinculaba a la desaparecida madre de Luis Miguel, Marcella Basteri con un controvertido personaje llamado Arturo Durazo Moreno, "el Negro Durazo", jefe de la policía de la ciudad de México, asegurando que Luisito Rey, padre del cantante, accedió a que su mujer mantuviera relaciones con el susodicho personaje, a quien vinculaban con la Mafia de la droga. Es difícil demostrar tal acusación, pero el tal Miguel Reyes conoció muy de cerca los primeros pasos de Luis Miguel cuando comenzó a ser popular en México y sabe mucho de éste de cuanto le rodeó hasta consagrarse como figura.

Los padres de Luis Miguel se conocieron fortuitamente en una cafetería. Ella, Marcella Basteri Tarroso nació en un pueblo de la Toscana italiana. Con la guitarra y sus pegadizas canciones, el gaditano, que no llegaba al metro sesenta de estatura, engatusó a la rubia jovencita. Se fueron a vivir juntos, tuvieron tres hijos, aunque finalmente se separaron hasta que a mitad de los años 80 se perdió la pista de Marcella. Desaparecida, sigue sin saberse si está viva o muerta. Nunca contrajeron matrimonio ella y Luisito Rey. Luis Miguel fue el primogénito, de los tres hijos de la pareja, que vino al mundo el 19 de abril de 1970 en un lugar de Puerto Rico llamado Río Piedras, cerca de la capital, San Juan. Cuando volvieron a México, donde se instalaron definitivamente después de muchos tumbos en otros sitios como Miami, Luisito Rey manipuló el lugar de nacimiento de su hijo Luis Miguel, porque no quería que se supiera que había sido en Puerto Rico, pagando por un acta de nacimiento falsa en donde aparecía como originario de Veracruz, México. Gracias a esa amistad con "el negro Durazo", tan feliz cada vez que veía a Marcella, Luisito Rey fue invitado con su hijo Luismi a la boda de Paulina, hija del Presidente López Portillo. Allí, el cantante que sólo contaba diez años dedicó una melodía a los novios, "Papachi", acompañado a la guitarra por su progenitor. Actuación que le permitió conocer a importantes personajes; evento del que surgió el que luego sería un verdadero ídolo para las adolescentes. Un Joselito menos ingenuo, con baladas que hablaban de amor romántico entre chicos y chicas de su edad. El salto posterior hacia el estrellato fue cosa de esperar.

Luis Miguel era un crío guapo, de melenas rubias, muy sonriente aunque algo dentón. A muy temprana edad supo lo que es el sexo. Una vez sorprendió a su padre en la habitación de un hotel metido en la cama con un par de camareras. Tuvo que marcharse a otra habitación pues habitualmente ocupaban la misma, en dos camas desde luego. No le eran ajenas las tropelías sexuales de su padre, que se aficionó también a inhalar por la nariz lo que ustedes pueden suponer. Luismi sabía perfectamente que su progenitor bebía, se drogaba y organizaba orgías muy a menudo. Le faltó por tanto la ayuda de unos padres para educarlo a seguir por buen camino, a estudiar, a reunirse con gente de su edad, en vez de estar desocupado, siempre con personas adultas. Su tío Mario confiesa que Luismi hizo el amor por primera vez en su vida con doce años, en Brasil, hotel Ottom Palace, con una guapa mulata, secretaria de la casa de discos del cantante, Emi-Capitol. 90-60-90 eran las medidas de la joven que desvirgó al hoy divo mexicano. Éste, "ya apuntaba maneras".

El mote de "Sol de México" se le ocurrió a su propio padre, y luego lo vienen utilizando profusamente en todos los medios de comunicación del país azteca. A partir de 1985 vino su escalada. Un año antes, Luis Miguel, que sigue soltero y nunca se casó pese a las muchas novias y amantes que llenan su biografía sentimental, rodó la película "Fiebre de amor", la primera vez en la que según la trama simuló un matrimonio ante el altar. Creemos que el fracaso matrimonial de sus padres sea la causa de que él abomine de atarse a nadie mediante una bendición o unos papeles.

Aquel citado 1985 fue el principio del fin de la pareja formada por Luisito Rey y Marcella Basteri, los padres de Luis Miguel, hasta que ella marchó a Italia, su país. Era por cierto mentira aquello que había propalado la pareja: que Marcella era hermana de la conocida actriz Rosanna Podestá. Otro invento de los muchos de Luisito Rey (Luis Gallego Sánchez, en su carné de identidad).

Luis Miguel ha estado conviviendo con distintas amantes desde su juventud. Listado de bellezas que no vamos a repetir ahora, pero sí a citarles una de las últimas de la que de verdad estuvo muy enamorado, Aracely Arámbula, con la que tuvo dos de sus tres hijos. Aquellos se llaman Daniel y Miguel, en tanto es padre de Michelle, fruto de su relación con otra de sus innumerables parejas, Stephanie Salas. Pues, bien: a día de hoy Aracely continúa reclamándole a su "ex" que le pague lo que un juez estimó debía ser la justa indemnización por la manutención y estudios de sus hijos. Pero es que Luis Miguel, que siempre ha hecho caso omiso de esas cuestiones, no ha sido nunca un buen padre, nunca ha ejercido como tal. ¿Otra consecuencia del trato que recibió de los suyos?

Viene, como hemos anunciado, Luis Miguel a cantar este verano. No esperen los colegas que haga otras declaraciones que no tengan que ver con su carrera. Eso, si accede a alguna rueda de prensa. Hace tiempo que prohíbe entrevistas personales. Y si por casualidad o compromiso accede a alguna no será para que nos desvele los misterios que rodean su intimidad. Hubo un tiempo, ya siendo él una figura, que me recibió en un par de ocasiones en su "suite" del hotel cinco estrellas que ocupaba en sus viajes a Madrid. Me cansé de los caprichos y respuestas de este divo maleducado y soberbio, de su actitud insolente. Y eso mucho antes de que protagonizara sus últimos escándalos, cuando ya no era un secreto para nadie que su vida discurría por mal camino. Veremos en qué plan retorna ahora, si es que recuerda lo que un día le aconsejó Mario Moreno "Cantinflas": "No te consideres como muchos artistas una especie de dios que puede perdonar a la gente. Hay que ser sencillo; que ser persona es mucho más importante que ser artista".