Así ha perdido Laura Matamoros 12 kilos en menos de un mes

Pues sí! Ya hemos empezado a ponernos bien, a ponernos en manos de @vikikacosta y su super plan! 💥 @javiermenendeza no me deja respirar... 🤦🏽‍♀️Pero merece mucho la pena sentirse bien después de entrenar en @growperformance Y sí! estoy totalmente recuperada para empezar a entrenar, sin deportes de impacto, todo puedo hacerlo! 🚀

A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) on May 16, 2018 at 10:41am PDT