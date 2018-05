La supuesta infidelidad de Chabelita Pantoja a Alberto Isla sigue dando de qué hablar. Sábado Deluxe volvió a contar con Tony Rodríguez, con quien supuestamente estuvo la hija de la tonadillera en la Feria de Jerez, para someterse al "Polideluxe".

El polígrafo desenmascaró al stripper confirmando que estaría dispuesto a hacer "cualquier cosa por salir en televisión", que Chabelita no le parecía atractivay que se enrolló con ella sólo porque es una mujer "famosa y la hija de Isabel Pantoja". "Eres un liante y no eres capaz de asumir que lo que vienes a hacer aquí es por pasta", le reprochó María Patiño al invitado, que negó que su lío con Chabelita fuera premeditado con la intención de sacar dinero.

Jorge Javier le pregunto: "Si te hubieras puesto de acuerdo con Chabelita, ¿te habrías quedado en tu casa?". Domínguez soltó un rotundo "sí" que no convenció del todo al presentador.

Tras estas revelaciones, Vero, la exnovia del stripper, no aguantó la presión y terminó llamando al programa para añadir más arroz a la paella. Llorando, dijo que Domínguez es un adicto a la televisión y que, aunque ha intentado "sacarle del pozo" en varias ocasiones, no volverá jamás con un hombre que no tiene "dignidad" ni "vergüenza".