Unas fotos de Alejandra Rubio en la playa hacen saltar las alarmas por su delgadez

Desde que alcanzó la mayoría de edad, la vida de Alejandra Rubio ha despertado el interés de la prensa del corazón y de sus seguidores. Esta semana, la revista Rumore publica una foto la hija de Terelu Campos en la playa agachada en una playa de Málaga donde salta a la luz la delgadez de la joven. Con un bikini negro, resaltan sus costillas por la luz y la postura, algo que ha hecho saltar las alarmas de nuevo.

No es la primera vez que se desatan los rumores sobre los problemas de alimentación de Rubio, que ya desmintió en su perfil de Instagram que padezca anorexia. "Me parece muy fuerte que se me acuse sin conocerme de tener anorexia, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella", explicó entonces muy enfadada.

Pero no solo se habla de su delgadez, sino que algunos de sus seguidores también la acusan de haberse operado la nariz, entre otras operaciones de estética. "No me he operado la nariz, no me he puesto bótox y no me he puesto pecho porque, principalmente, tengo 18 años".

Alejandra, que no quiere ser famosa ni dedicarse a la televisión, es toda una estrella en las redes sociales con más de 105.000 seguidores. Tiene pensado estudiar diseño de moda y tanto su madre como su abuela María Teresa la defienden a capa y espada. Fue en la presentación de las nuevas joyas que he diseñado Terelu donde aseguró que su niña "come y está muy sana".

