Alba Carrillo, premiada por ser la famosa más borde de España

Un año más la peña periodística Primera Plana concede los Premios Naranja y Limón 2018 en el hotel Eurostars Suites Mirasierra de Madrid. Entre los premiados también estuvieron Alejandro Fernández Luengo, con el premio Naranja Especial, Fernando Sánchez Dragó, con el Premio Limón Especial y José Sacristán con el premio Mandarina.

Alba Carrillo también ha sido una de las galardonadas con un Premio Limón por su relación con la prensa durante el año pasado. Fue una de las grandes ausentes de la noche y no acudió a recoger el premio.

El que sí que acudió a su cita fue José Mota el cual se hizo con el Premio Naranja. Haciendo un guiño al rey Emérito, el cómico confesó "me llena de orgullo y satisfacción". Además, mostró muy agradecido con la Peña Primera Plana por haber pensado en él y se lo quiso dedicar a su familia, a su mujer, a sus hijos y a su madre. "Yo siempre he dicho que la ingenuidad es valiente y atrevida, si yo lo hubiera pensado demasiado no hubiera dado el paso", aseguró Mota.

María Casado recibió el Premio de Comunicación Hugo Ferrer y tuvo una palabras de agradecimiento dirigidas a su madre: "Mi madre es mi madre, mi amiga, mi confidente y quien me hace mucha falta y la echo mucho de menos...".

Estos premios distinguen desde los años 70 a los famosos que tienen un 'trato cercano' con la prensa, siendo accesibles y manteniendo una cordial relación con los medios (Premio Naranja) y a aquellos más inaccesibles (Premio Limón), según explicaPrimera Plana en su web.