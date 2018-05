La prueba que demuestra que Andrea Duro y Chicharito han roto

Andrea Duro y Chicharito han roto su relación por redes sociales. Tras numerosos rumores en torno a una posible ruptura, han sido sus cuentas de Instagram las que han confirmado este secreto a voces. Hace tan solo 10 días, con motivo de la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle, la actriz lanzó una reflexión sobre el amor en la que parecía indicar que su relación seguía en pie: "Cuando pienso en la persona de la que me enamoré, pienso en él mismo. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad. Eso era lo que realmente me atrajo, lo que realmente me gustó y me enamoró. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad".

Aunque hablaba en pasado, quiso añadir esta frase en presente que nos dio a pensar que aún continuaban juntos a pesar de los rumores: "Por eso sigo queriéndole así, amándole y respetándole de la misma forma". Pero el poético texto de la actriz jugaba podría tener doble sentido y diversas interpretaciones. "El amor, es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra persona, para que pueda elegir qué hace con su vida aunque no me incluya" continuaba la actriz de Velvet y La Catedral del Mar, "y mucho AMOR, pero del bueno". Unas palabras que dejaban ver que algo estaba sucediendo en la pareja.

Pocos días después Chicharito dejó de seguir a su hasta ahora novia en las redes sociales a pesar de que Andrea mantenía su follow. La última pista en el asunto la daba la actriz este fin de semana devolviendo el unfollow al futbolista.

Cabe recordar que no es la primera ruptura que conocemos gracias a Instagram: Paula Echevarría y David Bustamante, Irene Junquera y Rayden o Joel Bosqued y Blanca Suárez también confirmaron el fin de sus relaciones de manera que se está volvieron muy habitual entre los famosos.