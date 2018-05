Mila Ximénez lleva al juzgado su supuesto tongo en 'Supervivientes'

El pasado de Dulce por Sálvame ha dejado una nueva brecha abierta en el programa. La niñera de Chabelita revolucionó el plató de Telecinco al destapar un supuesto caso de tongo que habría ayudado a Mila Ximénez en Supervivientes.

La extrabajadora de Isabel Pantoja no dudó en confesar públicamente que si Mila había llegado a la final de Supervivientes fue porque contaba con un supuesto trato de favor: "Tú llegaste a la final porque te sacaban todas la noches, te volvías loca e insultabas a todo el mundo". Por su parte, Mila respondió tajante:"A ti te echaron porque no te quería nadie".

Una semana después de la acusación, la colaboradora de Sálvame decidió tomar cartas en el asunto después de todo el revuelo causado. En el mismo espacio, la que fuera finalista en Supervivientes 2016 respondió a Dulce afirmando que va a recurrir a la justicia: "¡No he hecho tongo en mi vida! Dulce, estás demandada porque esto es difamar, injuriar y calumniar".

Además, quiso recalcar que "fui limpia y a mí una señora como la niñera no va a manchar esto", y pidió ayuda a la productora del programa para limpiar su nombre: "Mando un mensaje a la productora, con vuestra ayuda o sin ella voy a cortar esto ya porque no me lo merezco".