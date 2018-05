La venganza de Gloria Camila contra Sofía Suescun por hablar sobre su novio

Esta semana ha salido a la luz una información que podría cambiar el curso de Supervivientes. Al parecer, Sofía Suescun y Kiko Jiménez, novio de Gloria Camila, habrían sido algo más que amigos fuera de los platós de televisión. El ex concursante de Mujeres, hombres y viceversa tuvo un acercamiento con la ex gran hermana cuando aún no era un personaje público.

La tensión fue evidente este domingo durante Supervivientes: conexión Honduras entre el novio de Gloria Camila y el hermano de Sofía Suescun que la defendía en plató. "¡Sofía no es nadie!", dijo Kiko durante una discusión sobre la relación de la superviviente con Alejandro Albalá. "No sé qué tienes contra mi hermana ¿Es porque te dejó? ¿Por eso estás así?", se preguntó sin ser consciente de que soltaba una bomba. "Yo la conocí cuando era anónima", contestó Kiko. "Estuve dos días con ella y viví cómo era. Hablaba con siete u ocho a la vez. Hacía copia y pega de las conversaciones".

Gloria Camila era consciente de lo sucedido y por eso decidió vetar a Sofía Suescun en su edición de Supervivientes 2017, evitando que la hija de Maite Galdeano pudiese volver a un reality tras su victoria en Gran Hermano. "La conozco mucho antes que Suso, mucho antes de Iván. Nunca me he manifestado. Yo vengo aquí a trabajar. No me hagas abrir el pico porque sé muchas cosas", dijo Kiko parando la discusión.