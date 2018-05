Ágatha se deja querer por 'el Chatarrero': las fotos del beso

Lecturas se ha hecho con la exclusiva de la semana: una secuencia de cuatro fotos en las que Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez se besan. Cierto es que no hay contacto labial, pero la forma en la que el Chatarrero posa su boca sobre la mejilla de la diseñadora y el lenguaje corporal son bastante evidentes.

En las imágenes, tomadas según Lecturas "en la oscuridad de la noche y tras compartir una cena", vemos a la pareja paseando acaramelada. "El empresario se deshace en mimos, y ella recibe las carantoñas de su nuevo amigo". Ágatha se deja querer.

En ¡Hola! vemos el "antes": "Las imágenes exclusivas que confirman su reciente pero importante amistad". Lo que sucede es que se trata de fotos bastante menos expresivas que las de Lecturas, en las que la pareja sólo sonríe y posa para la cámara.

Fin de las hostilidades: Terelu se rinde a 'Lecturas'

Hay que pestañear varias veces para comprobar que Terelu ocupa la portada de Lecturas de forma voluntaria. Tras casi un lustro de críticas feroces por parte de la revista, la hija de Teresa Campos se pliega a la publicación, otrora azote de su familia.

Lecturas nos ofrece una entrevista exclusiva con la percha del último escándalo que afecta a la colaboradora de Sálvame: la salud de su hija. Terelu contesta a los rumores de que Alejandra padece anorexia de forma contundente: "Que digan que está enferma es asqueroso e ilegal".Anuncia medidas legales.

No faltan las preguntas puñeteras: le recuerda Karmele Izaguirre su etapa en Telemadrid y los rumores que arrastra de ser tiránica y antipática. "Es mentira que los conductores no me dirigieran la palabra… Yo venía de trabajar en una televisión nacional con Teresa Campos y Hermida, y cuando llegué veía cosas que no me podía callar. No se puede estar en una redacción con las teles apagadas, teníamos que saber lo que pasaba en el mundo".

O sobre su vida sexual: "¿Sigues asexual? Sí". El motivo es que todavía no se gusta a sí misma, pero está haciendo cambios mediante cirugía estética. Anuncia liposucción.También aprovecha para lanzarle un mensaje a Belén Esteban: "Me habría gustado que viniera a mi presentación y que hubiera hecho un esfuerzo".

Ya de paso vende la colección de joyas que acaba de diseñar y que complementa con diseños de Teria Yabar y Cocoa Spain.

Chabelita, hundida: su madre no quiere ser madrina

Exclusiva de Lecturas en la que la revista asegura que Isabel Pantoja se ha negado a ser la madrina de su nieto Alberto, el hijo de Chabelita y Alberto Isla.

El motivo es precisamente el padre de la criatura: "No voy a recibir a Alberto en casa", parece que le contestó la cantante a su hija cuando ésta le anunció que tenía previsto presentarse en Cantora. "Queremos pedirte que seas la madrina de nuestro hijo", le escribió Chabelita (qué les cuesta en este familia hacer una llamada en vez de un mensaje de texto). La joven todavía está esperando la respuesta: Isabel Pantoja ha optado por el silencio.

Alberto Isla no ha sido bien recibido nunca por los Pantoja. Tampoco ha hecho méritos para conseguirlo: durante una de sus rupturas con Chabelita dijo tales barbaridades sobre su suegra que fue denunciado por la tonadillera. Y, que se sepa, Isabel Pantoja no ha retirado la denuncia.

Primer amor (que sepamos) de Tana

Tana Rivera es, con Andreíta Janeiro Esteban y Alejandro Rubio Campos, una de las tres jóvenes que este año ha cumplido los 18 y ha llegado a las revistas.

Hoy vemos que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera tiene una nueva ilusión. La revista Lecturas y Love publican varias fotos de la joven muy acaramelada con un joven de su edad. Cayetana acaba de terminar su contrato de prácticas en la discográfica del marido de su madre y se prepara para repetir el examen de Selectividad que suspendió el año pasado.

Otras noticias

Doria Ragland, de Windsord al Barrio de Windsord. La madre de Meghan ya ha vuelto a la vida real tras la boda de cuento de hadas de su hija. Cuenta ¡Hola! que vive en un barrio californiano que, curiosamente, se llama igual que el famoso castillo.

Paula y Miguel, inseparables. Diez Minutos publica varias fotos del futbolista visitando a la actriz en el set de rodaje de su próxima serie.

María Patiño recuerda sus problemas alimenticios en una entrevista exclusiva en Semana. La presentadora recuerda sus malos momentos, ahora completamente superados.