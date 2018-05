La estrella musical Dua Lipa ha estado en boca de la prensa del corazón durante estos últimos días a raíz de unas afirmaciones por parte de CNN Turquía que aseguraban que la cantante británica y el futbolista Marco Asensio habrían pasado juntos la noche de la final de la Champions en Kiev.

Dua Lipa fue la encargada de abrir con su música la final disputada entre el Liverpool y el Real Madrid en el Estadio Olímpico de Kiev, por lo que según este medio, la cantante británica y el futbolista se gustaron y juntos pusieron punto y final a la noche victoriosa en un hotel.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe