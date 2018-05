Chabelita, hundida tras el último desplante de su madre

Aunque siempre ha asegurado que adora a todos sus nietos por igual, parece que esta vez no está dispuesta a ceder a las peticiones de su hija Chabelita para ser madrina del pequeño Alberto. Un desplante que, según la revista Lecturas, ha hundido a la joven.El motivo no es otro que su noviazgo con Alberto Isla.

"No voy a recibir a Alberto en casa", parece que le contestó la cantante a su hija cuando ésta le anunció que tenía previsto presentarse en Cantora. "Queremos pedirte que seas la madrina de nuestro hijo", se apresuró a escribir Chabelita. No hubo respuesta. Parece que la Pantoja no está dispuesta a aceptar a Alberto Isla en la familia. Una actitud que podría alejarla definitivamente de su hija y de su nieto que, según publican, la adora: "Mi hijo tiene pasión por su abuela", dijo Isa hace poco en una revista.

El enfrentamiento entre la tonadillera y su yerno viene desde lejos. La cantante jamás aceptó el noviazgo de su hija e incluso llegó a denunciar a Alberto por atentar contra su intimidad y contra su persona por las declaraciones que hizo tras su ruptura con Chabelita. Una denuncia que aseguran que sigue en pie a día de hoy.