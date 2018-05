Un desafortunado comentario de Joaquín Cortés pone contra las cuerdas a David Bustamante

David Bustamante y Yana Olina se volvieron a subir a la pista de baile este martes en Bailando con las Estrellas para enfrentarse a una nueva gala. En esta ocasión, la pareja interpretó un vals al ritmo de "Nothing else matters". Muy compenetrada, la pareja volvió a convertirse en la mejor valorada por el jurado y el público del programa. Bustamante agradeció todos los comentarios positivos y explicó que la responsable de este éxito no es otra que su compañera: "Ella hace que me enamore de cada baile".

Durante las valoraciones, Joaquín Cortés no se lo pensó y dijo sin tapujos lo que piensa sobre la pareja que interpretó de manera impecable un vals vienés: "Enhorabuena, de verdad, me ha encantado. Ha ido todo muy fluido, el movimiento, no ha habido ningún momento así de altibajo sino todo muy seguido. La coreografía ha estado muy bien. Y me ha gustado sobre todo que habéis vuelto a esa complicidad de la primera semana. Porque la segunda no me gustó tanto, pero esta sí. Y se ve, además, un lado muy bonito, una conexión entre vosotros, no sé si será amor o no, me da igual. No entro en eso, pero me encanta".

Un comentario sin maldad que dejó en shock a David quien tardó en reaccionar y contestar al bailarín: "No entras, pero ahí lo has dejado". En ese momento Roberto Leal apareció para echar una mano al cantante y cambiar inmediatamente de tema.

Aún sin confirmación oficial de noviazgo, ambos se encuentran muy concentrados en sus ensayos semanales. Por ese motivo, podemos ver tantas imágenes de David y Yana. Ya sea en el tren, en la casa de Bustamante o en los locales de ensayo, la pareja de Bailando con las Estrellas se ha vuelto inseparable.