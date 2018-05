Terelu Campos habla claro sobre las polémicas fotos de su hija: "Es asqueroso e ilegal"

La misma semana en la que Terelu Campos ha presentado su primera colección de joyas, se ha tenido que enfrentar a la publicación de unas polémicas fotos de su hija Alejandra Rubio. En las imágenes aparece la hija de la colaboradora de Sálvame agachada en una playa de Málaga donde salta a la luz la delgadez de la joven. Con un bikini negro, resaltan sus costillas por la luz y la postura, algo que ha hecho saltar las alarmas de nuevo.

Terelu contesta en Lecturas a los rumores de que Alejandra padece anorexia de forma contundente: "No se puede hablar de una enfermedad con esta frivolidad, y pensar en el daño que pueden hacer a mi hija. Eso es lo que me molesta, es gravísimo, o este tema se corta de raíz o lo corto con los mecanismos legales que tengo. Es muy grave.Que digan que está enferma es asqueroso e ilegal".

Para la colaboradora de Sálvame, los que atacan a su hija lo hacen para hacer daño a toda su familia: "Que una criatura padezca anorexia es terrible. Alejandra tiene amiguitas que la han padecido y que están saliendo de eso y sabe lo terrible que es. Está muy concienciada".

En la entrevista también hablan sobre su pasado y su etapa en Telemadrid y los rumores que ha arrastrado durante años de ser tiránica y antipática: "Es mentira que los conductores no me dirigieran la palabra… Yo venía de trabajar en una televisión nacional con Teresa Campos y Hermida, y cuando llegué veía cosas que no me podía callar. No se puede estar en una redacción con las teles apagadas, teníamos que saber lo que pasaba en el mundo".