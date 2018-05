Al frente de Socialité y asentada como una de las colaboradoras imprescindibles de Sálvame, María Patiño hace un repaso de su vida y se sincera con su compañera Chelo García Cortés para la revista Semana. En la charla, reconoce que su vida no ha sido un camino de rosas, sin embargo la periodista opta por el optimismo y "aprende incluso de los malos momentos".

"Desde niña fui consciente de que quería salir en pantalla", reconoce María, que asegura que no fue una periodista vocacional sino que quería ser actriz. Sin embargo su padre la obligó a estudiar una carrera "seria" antes de hacer interpretación y se decantó por el periodismo dándose cuenta de que su forma de ser coincidía con lo que "yo creo se le debe exigir a un periodista en general". Al terminar la carrera tuvo claro que "se había enamorado de la profesión".

Su vehemencia y temperamento se han convertido en su seña de identidad. Ella misma reconoce que se debe a una obsesión: "Tengo como un miedo constante de que esto se puede acabar y si acaba a dónde voy, por eso me digo 'hoy lo he hecho bien, pues mañana mejor'". Sin embargo, a María no le preocupa el dinero y asegura: "No le doy ningún valor al dinero pero también es verdad que es muy cómodo hablar así porque nunca me ha faltado. No soy de derrochar pero, al mismo tiempo, tengo dinero de que no haya dinero".

María hace autocrítica y reconoce que tiene "tantas personalidades como días la semana" y de ellas confiesa: "No me gusta la María intransigente y excesivamente exigente conmigo y con la gente que quiero", sin embargo se decanta por "la María justa y absolutamente leal hasta la muerte con la gente que quiero". Sin duda, una personalidad marcada por sus vivencias: "Pongo un velo y borro de mi memoria todo lo que he podido perder" porque según confiesa: "En mi memoria normalmente los tengo borrados porque entonces no podría parar de llorar", sin embargo sentencia que "tengo la sensación de que la vida me ha dado más que me ha quitado".

Hace años confesó que sufrió un trastorno de la alimentación y las críticas se cebaron con ella volviéndose en su contra. Con el paso del tiempo reflexiona: "Se percibió como un afán de protagonismo por mi parte en un momento que era una colaboradora todavía sin ninguna notoriedad que hablaba por primera vez de un tema personal. Me provocó tantísimo dolor el que no me hubieran entendido que, desde ese día, aprendí que lo que verdaderamente me importa y lo que realmente me duele no lo comparto nada más que en contextos justificados: el trastorno de alimentación en conferencias en las que se trata este tipo de problemas".

"Las personas que hemos sufrido trastorno de alimentación, que es una adicción de por vida, tenemos una tendencia a que cualquier salida dentro de lo que es un margen de comida sana nos puede provocar volver al pasado. Yo he logrado tener una dieta saludable y sin excesos", aclara María de su situación actual.