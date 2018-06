Desmontamos la polémica de Terelu con esRadio en cinco puntos

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha contado con la presencia de Carlos Pérez Gimeno, Beatriz Cortázar y Daniel Carande, para tratar todos los asuntos de la actualidad social. Entre ellas, la polémica surgida en Sálvame a raíz de ciertos comportamientos tiránicos de Terelu Campos, una de sus estrellas, durante su larga etapa en Con T de Tarde en la antigua Telemadrid.

Y aquí entra el periodista Carlos Pérez Gimeno, colaborador de esRadio y también conocedor de primera mano de los entresijos de ese mismo programa de la cadena autonómica, del que él mismo formó parte.

Todo sucedió así: en Sálvame pusieron a Terelu testimonios de antiguos compañeros de Telemadrid, asegurando que ordenaba incluso que le encendieran el cigarro o le abrieran el yogur. Un comportamiento de lo más discutible fundamentado, en parte, en unas palabras de la Crónica Rosa de esRadio, donde Carlos Pérez Gimeno aseguraba que, efectivamente, así era y así lo vivieron.

De modo que, tras la reacción de Terelu a esos audios, la Crónica Rosa leyó un comunicado oficial, leído con pompa por boca de la subdirectora Isabel González, que en realidad tiene por objeto "poner paz" y aclarar todo tras la confusión:

1) Yo no doy pena, a nadie, a mí me dan pena otros asuntos que de momento no aireo.

2) Yo no miento y tampoco me achanto.

3) Yo no sirvo para guerras que no van conmigo. A mí no me utiliza nadie.

4) Yo siempre he sido un señor y me visto por los pies.

5) No tengo pensado tomar medidas legales ni poner el asunto en manos de mis abogados.

La periodista Beatriz Cortázar, también presente en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, puso la puntilla a la hora de explicar la situación: "Sálvame es un programa duro y hay que tener mucho aguante, ser de una pasta especial. Y va por rachas. Ahora le ha tocado a Terelu, y justo cuando tiene un punto débil: su hija".

Tal y como contextualizó Isabel González, "la polémica de su carácter vino después de una pelea con Belén Esteban, con quien se enfrentó para defender a su hija en un cuerpo a cuerpo fastidioso, y ayer otra vez estas fotos". En suma, tal y como zanjó Federico Jiménez Losantos, el tono afilado y humorístico de la tertulia pudo confundirse si no se escuchan las declaraciones completas.