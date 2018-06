En el mundo del cine, así, a bote pronto, se nos ocurren dos nombres aristocráticos de mujeres que fueron protagonistas en la pantalla, siquiera de un modo fugaz: la princesa Ira de Fürstenberg (que fuera esposa de Alfonso de Hohenlohe) y la emperatriz Soraya, ya repudiada desde luego del trono del Pavo Real, el de Irán por el Shah de Persia. Sus intervenciones cinematográficas fueron calificadas por los críticos como un capricho, en busca no de notoriedad (de la que antes habían ya disfrutado) sino de dinero. El caso de Grace Kelly fue al revés: abandonó su trabajo de actriz para convertirse en princesa de Mónaco por matrimonio con Raniero.

Ahora resulta que Eugenia Martínez de Irujo ha tomado parte en una película, aunque sea realmente un serial televisivo, Arde Madrid, en el papel de la duquesa Cayetana de Alba, su fallecida madre. Creemos que aunque su participación haya sido compensada por la productora Movistar con unos razonables honorarios, a tenor de los días de rodaje, tal vez no excesivos, a María Eugenia le ha interesado más la aventura de sentirse por unos instantes actriz, rodeada de algunos actores de prestigio, con un guión en principio atractivo.

Imagen del rodaje de Arde Madrid | Cordon Press

Arde Madrid es un empeño de Paco León, en calidad de actor, director y guionista, con la colaboración de su actual pareja, Anna Rodríguez Costa. Dos criados (interpretados por el propio Paco y la emergente actriz Inma Cuesta) son los protagonistas de la historia, que gira en torno a Ava Gardner, cuando vivió temporadas en Madrid a partir de 1961. En una de ellas, conviviendo con el torero Luis Miguel Dominguín, eran vecinos de Juan Domingo Perón, exiliado desde que abandonara la Presidencia argentina a la fuerza en compañía de Isabelita, su mujer. Aquellos criados del guión urdido para Arde Madrid están al corriente de historias y chismes acerca de ambas parejas. Pero, qué duda cabe que en esa época de la vida española hubo otros personajes que gozaron de gran popularidad, muchos de ellos cercanos por lo menos a las fiestas de Ava Gardner. Son los casos de Carmen Sevilla, de su exmarido Augusto Algueró, de Lola Flores y otras folclóricas y flamencos… Y el trasfondo de unos años en los que el régimen franquista estaba políticamente asentado y el país salía adelante en una fase de desarrollo en la que destacaba la súbita aparición del "Seiscientos", coche que tuvo mucha relevancia en el devenir de la clase media.

Los actores principales de Arde Madrid son, entre otros, Carmen Machi, Silvia Tortosa, Julieta Serrano y, cómo no, Carmina Barrios, madre del mentado Paco León (la de Carmina o revienta). Se realizó un "cásting" para elegir a la actriz más idónea para encarnar a la divina Ava Gardner. Y tras una exhaustiva selección, quedó contratada una para nosotros desconocida norteamericana llamada Debi Mazar la que, en opinión del director va a causar sorpresa.

Arde Madrid está filmada en blanco y negro, para acentuar la época en la que transcurre. Se emitirá por Movistar: una serie de televisión de ocho capítulos de media hora de duración cada uno, que se podrá ver a partir de noviembre.

¿Qué hará María Eugenia, duquesa de Montoro ante las cámaras? Secreto por ahora. Cree que a su madre le hubiera complacido saber que iba a interpretarla en la televisión. La duquesa de Alba frecuentaba las salas de cine y si no, veía por televisión tanto películas como seriales de su gusto.

Eugenia y Narcís | Cordon Press

Ella, María Eugenia, está muy ilusionada estos meses. Desde luego, más que por su accidental debut artístico, ante su situación amorosa. No se despega del directivo discográfico Narcís Rebollo. No es un Adonis, no tiene pinta de galán. Pero María Eugenia ya ha tenido otros hombres guapos en su vida que al final no la hicieron feliz. ¿Los recordamos? Uno fue el torero Miguel Báez Spínola "Litri". Y después Francisco Rivera, con el que se casó muy enamorada en 1998, tuvo con él una hija (ahora con ganas de ser modelo) y al darse cuenta de que el diestro lo era también, y mucho, con otras admiradoras, "le dio puerta" y se divorciaron. Más tarde María Eugenia tuvo un fugaz romance, visto y no visto, con el irresistible, al parecer para tantas féminas, José Coronado. Con el hijo de Pilar Miró, la cosa al final no funcionó tampoco. Y si hubo otros, dejémoslo ahí. Y es ahora Narcís Rebollo quien al parecer es "el hombre de su vida". Ella ha dicho que lo pasa muy bien a su lado, que le hace reir, que se lo pasan "pipa" yendo a muchos conciertos, y viajando. Precisamente a finales del pasado mayo hicieron circular unas imágenes tomadas en Las Vegas, él disfrazado de Elvis Presley. Resulta que acudieron a uno de esos sitios de la ciudad del juego donde cualquier pareja puede casarse de la noche a la mañana; el mismo tiempo que permiten también divorciarse, si al amanecer se preguntan qué han hecho y quién es el cónyuge que tenemos al lado. No ocurrió eso con Narcís y María Eugenia, decididos a legalizar su situación matrimonial en una ceremonia civil que piensan celebrar en fecha próxima. Aunque María Eugenia podría casarse por la Iglesia (su ex "Paquirri" hijo ya matrimonió ante el altar con Lourdes Montes), todo hace pensar que lo hará ante un juez, o en su defecto, un alcalde. Otra cosa sería si Cayetana, su madre, no hubiera muerto. Tal vez en esa improbable causa la duquesa de Montoro se hubiera decidido por una ceremonia religiosa. Desea alcanzar una estabilidad hogareña que hasta ahora no ha disfrutado y después, ¿por qué no?, aunque debe darse prisa, ansía ser de nuevo mamá. Piénsese que el 26 de noviembre de este año cumplirá medio siglo de vida. No representa esa edad, sino algunos otoños menos, aún radiante, con esa sonrisa simpática y tímida a un tiempo que exhibe cuando, a disgusto suyo, le hacen fotografías.