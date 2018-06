Francisco ha sido uno de los concursantes de Supervivientes más polémicos y cuestionados de la edición. Su paso por Honduras no ha dejado indiferente a nadie ni dentro ni fuera de la isla. Incluso ya expulsado, el cantante sigue haciendo cara a nuevos frentes. Mila Ximénez fue la encargada de avisar a Francisco de una nueva traición a la que tendría que hacer frente.

Durante el debate sobre el reality en Sálvame, la colaboradora no pudo contenerse y lanzó un mensaje importante a Francisco: "Cuidadito con Isabel Castell", comenzó diciendo en directo. " Me llegan cosas que no me gustan nada. Yo no voy a decir nada pero es verdad". Al parecer, según Mila Ximénez, la mejor amiga de Francisco dentro del concurso estaría haciendo comentarios sobre su ex compañero que no le dejarían en buen lugar. Aunque no quiso ahondar el tema, prefirió advertir al cantante para que estuviera preparado ante una posible nueva traición.

Durante el tiempo que ha estado concursando, su mujer Paca ha tenido que hacer frente a las diferentes polémicas que rodean su matrimonio, del que se dice que debe una gran cantidad de dinero y que incluso podrían ser desahuciados de su domicilio actual. También se habló sobre una posible hija secreta de su marido e incluso tuvo que enfrentarse a las incendiarias declaraciones de su cuñado Juan Ramón.