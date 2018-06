Belén Esteban publica una imagen que podría herir a Terelu Campos

La guerra abierta entre Terelu Campos y Belén Esteban parece no terminar. La ausencia de la colaboradora de Sálvame en la presentación de la colección de joyas de la hija de María Teresa Campos no le sentó nada bien a la protagonista de la historia.

Durante el evento Terelu lanzó unas declaraciones al aire en las que se mostraba molesta con Belén Esteban por no acudir a este evento tan importante para ella: "Me habría gustado que Belén viniera a mi presentación y que hubiera hecho un esfuerzo por venir. Sí, no te voy a mentir, tengo sentimientos hacia ella. ¿Tenía una excusa contundente para no venir? No lo sé".

Sin embargo, a Belén no le sentaron nada bien estas palabras y no dudó en responder a su compañera, asegurando que ella avisó en todo momento de su falta: "Yo a todo lo que me ha invitado Terelu he ido. Ella vino a mi fiesta y ella me invitó a la suya. Yo el día anterior le dije que seguramente no podría ir. Ella me llamó y yo no pude cogerle el teléfono. El día de la fiesta le volví a advertir que no podría ir porque no me encontraba bien. Luego la vi en Telecinco y no me dijo nada. No me preguntó nada y ahora la veo en una entrevista diciendo que está dolida porque yo no he ido a su fiesta. No lo entiendo. aún no le he dicho el motivo por el que yo no fui a su fiesta. No he tenido opción".

Por su parte, este viernes la princesa del pueblo compartió una fotografía en su Instagram que podría herir la sensibilidad de su compañera, y es que la Esteban mostró a sus seguidores una imagen de algunas de las joyas de la colección de Marisa Jara. Algo que sin duda puede hacer mucho daño a Terelu ya que su colección ni la ha promocionado por redes ni ha acudido a la presentación...