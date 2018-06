El conocido futbolista que no quiere volver a ver a Sofía Suescun

Gustavo Gonzalez aseguró este viernes en Sálvame que existe otro hombre en la vida de Sofía Suescun (Supervivientes 2018). Maite Galdeano confesó al paparazzi el romance secreto de su hija con un conocido futbolista sin embargo ahora,parece haber olvidado la conversación que mantuvieron: "Con lo valiente que eres no me puedes hacer esto y dejarme a mi tirado. Dentro de una conversación que tuvimos, hablamos de la relación con el futbolista. Tú y yo hemos hablado de este tema una infinidad de ocasiones", recriminó el colaborador de Sálvame a Maite, que contactó telefónicamente con el programa para defender a su hija.

"Tú me has pedido que no se hable más para que no se estropee. Pero no me puedes desdecir. Sabes perfectamente la relación que tuvo tu hija. Tú sigues pensando que es algo que tiene solución. No quieres que esté en la vida de tu hija ni Alejandro Albalá, ni ningún otro, que quieres un hombre de dinero. Quieres un futbolista en la vida de tu hija", continuó Gustavo sin obtener una respuesta clara de Maite. "Hicimos la entrevista y en lo que sí corroboro tus palabras es que yo no quiero ni Alejandro ni a Logan. Quiero un chico de valores, inteligente y que valore a Sofía, no sólo de dinero", contestó la ex gran hermana.

"¿Tú y yo no hemos hablado de un futbolista? ¿Y sobre dos cenas que ha tenido tu hija con un futbolista? ¡Está grabado!", advirtió el parazzi. "Te podría demandar, no se puede enseñar las grabaciones", dijo Maite. Entonces, Belén Esteban interrumpió la conversación para dar una mala noticia a Galdeano: "Este futbolista no quiere volver a ver a tu hija. Le han aconsejado gente cercana que esta imanen no es positiva. Además, ha aparecido alguien con quien está ilusionado".

Rumores de romance con Marco Asensio

No es la primera vez que se habla sobre la relación de Sofía con un futbolista. Hace una semanas, Hugo aireó el supuesto escarceo de Sofía: "Yo tuve una conversación telefónica y a mí ella me dijo que tuvo una relación con un jugador profesional del Real Madrid estando con Alejandro Albalá". Todos apuntaron al centrocampista Marco Asensio, pese a que nunca se pudo comprobar que esa relación hubiese tenido lugar.

Días después de su llegada a Supervivientes, Hugo volvió a alimentar los rumores durante una conversación con Sergio Carvajal: "Para Maite, Sofía debería estar con un famoso o un futbolista. Alguien que la mantenga. Eso es lo que la inculca la madre en casa".

De nuevo el rumor toma más fuerza que nunca y volvemos a ser testigos de insinuaciones y referencias a ese supuesto affaire de Sofía con Marco Asensio. De hecho, la propia Maite Galdeano, madre de Sofía, siempre dice que el hombre perfecto para su hija es "un futbolista".