Terelu Campos en su peor momento: "Podría caer enferma por lo que está sufriendo"

No ha sido una semana fácil para Terelu Campos, poniendo el broche de oro a su sufrimiento anoche en Sábado Deluxe donde tenía lugar un debate sobre el pasado profesional de la hija de María Teresa después de que una exclusiva concedida el pasado miércoles reabra el caso que apunta directamente a que era una auténtica tirana.

Aunque la protagonista no se encontraba en el plató, su hermana Carmen Borrego quiso estar presente para defenderla de las acusaciones de compañeros como Víctor Sandoval, que aseguraba que era muy duro trabajar con Terelu llegando a reconocer que "la odiaba cuando trabajamos juntos".

Belén también atacaba a la que ha sido su amiga, reconociendo que estaba molesta porque había llamado al resto de sus compañeros y no a ella, además de comparar la mayoría de edad de sus hijas: "Si he hablado alguna vez de Alejandra fue en la exclusiva y ataqué a Terelu, pero ella no tiene que hablar de gente que no quiere salir", defendía la colaboradora.

Jorge Javier por su parte aseguraba que el problema de Terelu es que es "una cobarde, no pone las cosas claras y es muy insegura. Creo que ha heredado el miedo de Teresa", defendiendo también el presentador que si esta situación hubiera pillado a Terelu con autoestima y con pareja todo le hubiera dado igual.

Carmen Borrego ha intentado defender a su hermana asegurando que acudía ella al plató porque Terelu "no está fuerte" y confesaba: "Llega un momento en el que no todo vale. Nosotros el único delito que hemos cometido es ser hijas de mi madre y no por eso nos tenemos que llevar todas las hostias. Mi hermana ha trabajado toda su vida y no sé que ha pasado con Terelu para que suceda esto. Está dolida con sus compañeros, incluso sorprendida".

"Si estás en una etapa de tu vida en la que tienes poca autoestima y te pasa esto, te sientes una mierda", apuntaba Carmen desvelando que su hermana no se encuentra ni fuerte ni bien. "Esta semana por primera vez me ha dado pena mi hermana, porque creo que no se lo merece", apuntaba la más pequeña del clan.

Tal es la situación que está viviendo Terelu Campos, que su hermana está preocupada por que le repercuta en su estado de salud: "Estoy preocupada por ella. No quiero ser tremendista pero está destrozada, hundida y con pocas fuerzas" y confesaba emocionada: "he llegado a pensar que podría caer enferma por lo que está sufriendo". Sin duda, el peor momento para Terelu Campos que a su continúo varapalo público se suma que su hija Alejandra forme parte de la polémica.